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РИА Новости

В Туве пропал подросток, ушедший в тайгу за шишками

06:18 02.10.2019 (обновлено: 08:30 02.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкУссурийская тайга
Уссурийская тайга
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Уссурийская тайга. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик ушел с отцом в тайгу в Туве собирать шишки и пропал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС республики.
"Инцидент произошел 29 сентября в Тождинском районе. Сообщение в МЧС поступило от дежурного полиции 1 октября. На поиски 12-летнего ребенка, который потерялся в Тоджинском районе Тувы при сборе кедрового ореха с отцом, задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники - всего 55 человек и шесть единиц техники", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, для организации поисковых работ из Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
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