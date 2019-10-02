В Туве пропал подросток, ушедший в тайгу за шишками

КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик ушел с отцом в тайгу в Туве собирать шишки и пропал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС республики.

"Инцидент произошел 29 сентября в Тождинском районе. Сообщение в МЧС поступило от дежурного полиции 1 октября. На поиски 12-летнего ребенка, который потерялся в Тоджинском районе Тувы при сборе кедрового ореха с отцом, задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники - всего 55 человек и шесть единиц техники", - сказала собеседница агентства.