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РИА Новости

Белоруссия хочет разрешить охоту на лосей и оленей в зоне отчуждения ЧАЭС

08:18 03.10.2019 (обновлено: 14:47 03.10.2019)
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CC0 / 12019 / Олень
Олень
CC0 / 12019 /
Олень. Архивное фото
ХОЙНИКИ (Белоруссия), 3 окт - РИА Новости. Руководство Полесского радиационно-экологического заповедника, организованного на белорусской части земель, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС, рассматривает возможность организации на своей территории охоты на лосей и оленей, сообщил журналистам директор заповедника Михаил Рубащенко.
"Мы занимаемся подготовительной работой, оформлением документов, подготовкой биоэкономического обоснования", - заявил Рубащенко.
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По его словам, заповедник хочет организовать на своей территории трофейную охоту, когда охотники платят большие деньги за возможность уничтожить определенный вид животного, например крупного и взрослого самца. Доходы от лицензий на такую охоту обычно тратятся на воспроизводство популяций животных.
"Есть вид деятельности как трофейная охота. Не все виды охоты, а трофейная. Это охота, при которой изымаются наиболее взрослые, наиболее высокие по своим качествам самцы. Трофейная охота оленя и лося ценится по количеству отростков на рогах и весу рогов", - объяснил Рубащенко журналистам.
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По его словам, сейчас на территории заповедника живут около 2 тысяч лосей, чуть больше 2 тысяч благородных оленей, а также косули. Сейчас заповедник готовит документацию на разрешение такой охоты, по мнению директора, документация может быть готова уже в конце этого года.
По словам директора, предполагается, что после завершения охоты туши животных будут проходить дозиметрический контроль, после которого будет ясно, можно ли употреблять их в пищу.
"В принципе они должны забирать и тушу, и рога, но никто им не отдаст, если зверь будет превышать допустимые нормы", - пояснил Рубащенко.
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Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был организован в 1988 году в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области. Площадь заповедника - 216 тысяч гектаров, на его территории находится около 100 эвакуированных деревень, где до аварии жило свыше 20 тысяч человек.
Сейчас в заповеднике разрешен организованный туризм - гости могут не только познакомиться с работой ученых, но и понаблюдать за дикой природой, в том числе за многими видами птиц. Зимой туристы могут увидеть зубров, выходящих к кормушкам.
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