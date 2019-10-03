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РИА Новости

В парках Москвы пройдут концерты ко Дню музыки

08:13 03.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть на концерты в городских парках ко Дню музыки, сообщается на сайте мэра Москвы.
Международный день музыки ежегодно отмечается 1 октября.
"Москвичи смогут узнать о жизни знаменитых музыкантов, а также послушать сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов. К Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, в парках столицы пройдут праздничные концерты", - говорится в сообщении.
Так, в Воронцовском парке проведут цикл "Вечера классической музыки", а в перерывах между выступлениями гостям расскажут об истории создания произведений, поделятся интересными фактами из биографий знаменитых исполнителей и композиторов. Шестого октября на главной сцене парка выступит струнный секстет оркестра Collegium Musicum, который исполнит русские народные песни в оригинальной обработке, а также композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов.
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В этот же день в арт-студии парка "Фили" пройдет рок-концерт, а в Лианозовском парке состоится концерт электронной музыки "MoscowTechoPark".
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Петр ЧайковскийСергей РахманиновМоскваДмитрий ШостаковичОбщество
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