В парках Москвы пройдут концерты ко Дню музыки

"Москвичи смогут узнать о жизни знаменитых музыкантов, а также послушать сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов. К Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, в парках столицы пройдут праздничные концерты", - говорится в сообщении.

Так, в Воронцовском парке проведут цикл "Вечера классической музыки", а в перерывах между выступлениями гостям расскажут об истории создания произведений, поделятся интересными фактами из биографий знаменитых исполнителей и композиторов. Шестого октября на главной сцене парка выступит струнный секстет оркестра Collegium Musicum, который исполнит русские народные песни в оригинальной обработке, а также композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов.