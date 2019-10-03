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РИА Новости

Исследование выяснило, сколько россияне тратят на онлайн-образование

08:12 03.10.2019 (обновлено: 09:04 03.10.2019)
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© Fotolia / contrastwerkstattДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Fotolia / contrastwerkstatt
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россияне в онлайн-образовании больше всего тратят на изучение иностранных языков и психологии, следует из совместного исследования "Яндекс.Кассы" и "Нетологии", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В исследовании при подсчете оборота и средних чеков учитывались данные о платежах пользователей за 2017 и 2018 годы через "Яндекс.Кассу", с которой работают более 106 тысяч сайтов. Для оценки аудитории образовательных онлайн-площадок использовались результаты опроса, который провела "Нетология" среди 1500 жителей 37 городов России с населением от 500 тысяч человек.
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"Доля языковых курсов в обороте рынка онлайн-образования составляет почти 69%. В сегменте онлайн-образования больше всего люди тратят на изучение иностранных языков - в среднем по 9874 рубля (за один платеж - Прим. ред.). Такая сумма объясняется тем, что обычно пользователи сразу оплачивают целый курс, а не отдельные занятия", - говорится в документе.
Второе место по среднему чеку заняли курсы по психологии и эзотерике — 4976 рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту — на такое обучение люди расходуют в среднем по 3667 рублей. А самый маленький средний чек — за услуги репетиторов (619 рублей). За год один пользователь тратит на онлайн-обучение иностранным языкам в среднем 36 441 рубль, на тренинги по психологии и эзотерике - 8760 рублей, а на курсы по спортивной подготовке, а также по красоте и уходу за собой - 7773 рубля.
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В целом средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете год к году увеличивался более чем на 20%, а оборот рынка онлайн-образования — более чем на 60% год к году. При этом пока только 8% пользователей имеют опыт обучения через интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн. По данным "Нетологии", 44% пользователей получали допобразование после окончания вузов, но лишь 8% имеют опыт обучения через интернет. Около 40% россиян не исключают возможности пойти учиться онлайн в будущем.
"Сильнее всего в обучении заинтересованы люди с доходом от 40 000 до 75 000 рублей в месяц. Среди них нуждаются в новых знаниях и навыках около 60%. А вот из тех, кто получает от 100 000 рублей в месяц, таких людей меньше — в этой группе только 40% пользователей считают, что им не хватает профессиональных знаний или навыков. Интересно отметить, что 14% опрошенных хотели бы освоить новую профессию и сменить специальность", - говорится в исследовании.
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