Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидает москвичей в четверг, воздух в Москве прогреется до 20 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная с прояснениями, обойдется без существенных осадков, днем в Москве 18-20, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса ", - сказал Леус.
Метеоролог добавил, что ветер будет южный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 740 миллиметров ртутного столба.