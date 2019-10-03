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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:04 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидает москвичей в четверг, воздух в Москве прогреется до 20 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная с прояснениями, обойдется без существенных осадков, днем в Москве 18-20, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса ", - сказал Леус.
Москва
2 октября, 12:03РИА Новости
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных
Метеоролог добавил, что ветер будет южный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит к вечеру 740 миллиметров ртутного столба.
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