Поставки автомобилей Tesla в III квартале обновили рекордные показатели

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года, сообщается в релизе компании.

Так, по данным компании, поставки составили 97 тысяч автомобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тысячи машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тысячи машин, что на 2,6% выше показателя второго квартала.

При этом компания произвела 96,155 тысячи машин, что на 10,5% выше, чем в предыдущем квартале. Это также новый рекордно высокий показатель для Tesla, отмечается в релизе. Производство машин модели Model 3 достигло отметки 79,8 тысячи машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу.

"Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", - говорится в сообщении.