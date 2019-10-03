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РИА Новости

Поставки автомобилей Tesla в III квартале обновили рекордные показатели

08:17 03.10.2019
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© Фото : TeslaАвтомобили Tesla Model 3
Автомобили Tesla Model 3
© Фото : Tesla
Автомобили Tesla Model 3 . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года, сообщается в релизе компании.
Так, по данным компании, поставки составили 97 тысяч автомобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тысячи машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тысячи машин, что на 2,6% выше показателя второго квартала.
При этом компания произвела 96,155 тысячи машин, что на 10,5% выше, чем в предыдущем квартале. Это также новый рекордно высокий показатель для Tesla, отмечается в релизе. Производство машин модели Model 3 достигло отметки 79,8 тысячи машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу.
"Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", - говорится в сообщении.
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Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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Tesla motorsПало-АльтоСШАЭкономика
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