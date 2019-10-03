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РИА Новости

Поисковые машины ЦВО выдвинулись в район посадки "Союза"

07:39 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБрифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-12"
Брифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля Союз МС-12
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Брифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-12". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись в район посадки космического корабля "Союз МС-12", сообщает ЦВО в четверг.
"Наземная группа поиска и спасения, а также загруженные необходимым оборудованием полноприводные вездеходы "Синяя птица" выдвинулись из казахского города Жезказган в район посадки ТПК "Союз МС-12". Кроме того, военные метеорологи прогнозируют простые метеоусловия - облачность чуть ниже 600 метров, ветер до 10 метров в секунду, видимость 6-10 километров, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге, отмечает округ.
В 10.37 корабль должен будет отстыковаться от станции, в 13.06 его двигательная установка сработает на торможение, а в 14.00 корабль должен будет приземлиться примерно в 145 километрах от Жезказгана в Казахстане. На Землю вернутся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури.
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Ник ХейгАлексей ОвчининКосмос - РИА НаукаРоссияСШАКазахстанБезопасность
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