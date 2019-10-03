Поисковые машины ЦВО выдвинулись в район посадки "Союза"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись в район посадки космического корабля "Союз МС-12", сообщает ЦВО в четверг.

"Наземная группа поиска и спасения, а также загруженные необходимым оборудованием полноприводные вездеходы "Синяя птица" выдвинулись из казахского города Жезказган в район посадки ТПК "Союз МС-12". Кроме того, военные метеорологи прогнозируют простые метеоусловия - облачность чуть ниже 600 метров, ветер до 10 метров в секунду, видимость 6-10 километров, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге, отмечает округ.