Шесть человек погибли в результате тайфуна "Митаг" в Южной Корее

СЕУЛ, 3 окт - РИА Новости. Тайфун "Митаг" принёс в Южную Корею сильнейшие ливни, из-за которых погибли уже шесть человек, ещё столько же числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Тайфун "Митаг" принёс в Южную Корею сильнейшие ливни, из-за которых погибли уже шесть человек, ещё столько же числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на экстренные службы.

По данным Центрального штаба по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях, большинство погибших – люди преклонного возраста, оказавшиеся под обломками разрушенных оползнями домов, или те, кто попал в мощные ливневые потоки. В городе Пусан на юге страны идёт спасательная операция по разбору завалов здания, сметённого селевым потоком, под которым, предположительно, находится четверо пропавших жителей.

В восточных районах страны за ночь выпало до 500 миллиметров осадков, подтоплено множество зданий, на улицах стоит вода. В городе Каннын, принимавшем в прошлом году Олимпиаду, полностью остановлено движение автобусов. В ряде районов нарушено электроснабжение, тысячи семей временно остались без электричества. Спасателям пришлось эвакуировать более 50 человек, оказавшихся запертыми в своих домах и транспортных средствах. Полторы тысячи людей заблаговременно покинули свои жилища и пережидают стихию в пунктах временного размещения.

Из-за селевых потоков на востоке страны с рельсов сошёл туристический поезд, однако жертв удалось избежать. Некоторым экспрессам пришлось вернуться из-за подтопления путей. Ливни разрушили откосы автомобильных дорог, на юге страны в воде стоят более 100 домов, 5 разрушены. Больше 1000 га полей в главных сельскохозяйственных районах Южной Кореи затоплены, погибло 6 тысяч голов птицы, вихрь уничтожил 10 крупных тепличных хозяйств. В Пусане ожидают наводнения из резкого подъёма уровня воды в реке Нактонган, в Сеуле отменено построение понтонного моста через реку Ханган для шествия в рамках ежегодного фестиваля.