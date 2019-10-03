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РИА Новости

Трутнев рассказал во Владивостоке, как надо ремонтировать дороги

06:10 03.10.2019 (обновлено: 07:13 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Приморье, оказался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке.
"Эти деньги выделены по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы город был красивый и по нему могли люди спокойно передвигаться. Просто выровнять (полотно) и поменять бордюр - это не за президентские деньги", - сказал Трутнев.
Он добавил, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог - за выделенные федеральным центром.
Он также добавил, что для решения дорожного вопроса Владивостока городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.
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Трутнев добавил, что деньги выделялись для организации дорог, а не для "реставрации ям". "Увидел не то, что мы вам поручили, вы бюджетные деньги тратите не туда", - заявил он мэру Олегу Гуменюку.
Вице-премьер отметил, что работа мэра - "не из окна смотреть, а обеспечивать работы". Деньги были выделены под вашу ответственность", - сказал он Гуменюку, который не смог ответить на прямой вопрос полпреда, почему на некоторых объектах работы выполнены всего на 20-30%, а других - на 70%. Ответ о том, что лето было дождливым и это не позволило проводить ремонт дорог в графике, Трутнева не устроил: он искренне удивился, что над одними дорогами шел дождь, а над другими нет.
Ремонт дорог Владивостока полпред назвал принципиальным и обратился к руководителю города и краевого ГИБДД с тем, что у них "должна быть одна позиция, а потом эта позиция должна совпадать с интересами горожан в полном объеме".
"Не бывает задач без решения. Делайте - и реконструкцию, что хотите делайте - дороги (которые ремонтировать) вы выбирали сами", - заключил Трутнев.
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Олег ГуменюкПриморьеГИБДД МВД РФЮрий ТрутневРоссияОбщество
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