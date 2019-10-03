Парламентарии Перу обратятся в КС из-за ситуации с их роспуском

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - РИА Новости. Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд с просьбой разобраться в ситуации с их роспуском, следует из заявления, размещенного в Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд с просьбой разобраться в ситуации с их роспуском, следует из заявления, размещенного в Twitter конгресса страны.

"Постоянная комиссия уполномочивает главу конгресса Республики обратиться с жалобой в Конституционный суд страны", - отмечается в сообщении.

Президент страны Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу Конституционного суда.

Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос, которая затем отказалась от полномочий.