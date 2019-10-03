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РИА Новости

Парламентарии Перу обратятся в КС из-за ситуации с их роспуском

04:41 03.10.2019
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© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Перу Мартин Вискарра. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - РИА Новости. Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд с просьбой разобраться в ситуации с их роспуском, следует из заявления, размещенного в Twitter конгресса страны.
"Постоянная комиссия уполномочивает главу конгресса Республики обратиться с жалобой в Конституционный суд страны", - отмечается в сообщении.
Президент страны Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу Конституционного суда.
Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос, которая затем отказалась от полномочий.
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2 октября, 06:47РИА Новости
Назначенная конгрессом Перу врио главы государства Араос ушла в отставку
Организация американских государств призвала Конституционный суд Перу дать оценку действиям политических игроков страны.
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