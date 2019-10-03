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РИА Новости

Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ

03:10 03.10.2019 (обновлено: 08:46 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкЭкс-генпрокурор Украины Виктор Шокин
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News.
Телеканал ссылается на записи личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с Шокиным в январе 2019 года. Аналогичные документы были переданы генеральным инспектором госдепартамента в конгресс, уточнил телеканал. Джо Байден является одним из претендентов в президентской гонке 2020 года.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена, работавшего в Burisma.
"Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США (на Украине) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить "в белых перчатках". По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего", — говорится в заметках Джулиани.
Телеканал напоминает, что американские власти обвиняли Шокина в коррупции. Байден публично хвастался тем, что добился от украинских властей его увольнения.
Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получил ответа от властей Украины. По его словам, Хантер Байден получал, помимо зарплаты и комиссионных, бонус в миллион долларов в бытность членом совета директоров Burisma.
Также, Шокин указывал на то, что экс-президент Петр Порошенко уволил его, "поскольку помощь Украине задерживал Джо Байден". Сам Байден-старший в публичном выступлении ранее подтвердил, что угрожал властям в Киеве, что те не получат материальной поддержки США, включая гарантии по миллиардному кредиту, если не уволят Шокина.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
1 октября, 07:09РИА Новости
Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"
Кроме того, Шокин заявил, что преемник Пайетта на посольском посту в Киеве Мари Йованович отказала ему в визе в США, и заявил, что это было подстроено Джо Байденом.
Новые документы телеканал получил от источников, знакомых с ходом брифинга независимого контрольного органа госдепа для членов конгресса, которую проводил генеральный инспектор госдепа Стив Линик. Ранее комитеты конгресса затребовали в госдепартаменте информацию, касающуюся предполагаемого давления Трампа на украинские власти.
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству.
После этого Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 01:58РИА Новости
Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампГосударственный департамент СШАРудольф ДжулианиСШАВ мире
Популярные комментарии
В России тоже поучаствовали штаты в прихватизации достояния народа. Помню был Сахалин2. Вот только не знаю, какими там уголовными делами что то закончилось. А так куда не плюнь до сих пор, штаты оседлали русскую лощадь. Т ведь нет ни каких расследований... Я вот раньше смотрел наши политшоу. Потом привык и использовал их шум, как фон... Они там что то орут, а я вроде бы тоже занимаюсь политикой, делая домашние дела. Соловьев- чисто еврейский пропагандист, причем имеющий свой голос в Кремле. Тоже самое и на НТВ, да и на 1,2,10 кнопке тоже не далеко ущли от Соловьева. В общем наша политическпя система как и в 70 брежневских времен
3 октября, 05:24
Rog Guka
7000213
Шокин, Шокин...Можно только фантазировать, что творилось в пределах Садового кольца в 90-е...Найдутся ли "хинштейны" на подобные разоблачения?
3 октября, 04:40
Анатолий Булгарин
310006
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