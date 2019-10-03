Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News

Телеканал ссылается на записи личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с Шокиным в январе 2019 года. Аналогичные документы были переданы генеральным инспектором госдепартамента в конгресс, уточнил телеканал. Джо Байден является одним из претендентов в президентской гонке 2020 года.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена, работавшего в Burisma.

"Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США (на Украине) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить "в белых перчатках". По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего", — говорится в заметках Джулиани.

Телеканал напоминает, что американские власти обвиняли Шокина в коррупции. Байден публично хвастался тем, что добился от украинских властей его увольнения.

Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получил ответа от властей Украины. По его словам, Хантер Байден получал, помимо зарплаты и комиссионных, бонус в миллион долларов в бытность членом совета директоров Burisma.

Также, Шокин указывал на то, что экс-президент Петр Порошенко уволил его, "поскольку помощь Украине задерживал Джо Байден". Сам Байден-старший в публичном выступлении ранее подтвердил, что угрожал властям в Киеве, что те не получат материальной поддержки США, включая гарантии по миллиардному кредиту, если не уволят Шокина.

Кроме того, Шокин заявил, что преемник Пайетта на посольском посту в Киеве Мари Йованович отказала ему в визе в США, и заявил, что это было подстроено Джо Байденом.

Новые документы телеканал получил от источников, знакомых с ходом брифинга независимого контрольного органа госдепа для членов конгресса, которую проводил генеральный инспектор госдепа Стив Линик. Ранее комитеты конгресса затребовали в госдепартаменте информацию, касающуюся предполагаемого давления Трампа на украинские власти.

Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству.