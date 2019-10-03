Комитет защиты журналистов призвал разблокировать сайт "Фергана"

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвала Роскомнадзор прекратить блокировку сайта информационного агентства "Фергана", доступ к одной из страниц сайта которого был закрыт, но при этом весь ресурс доступен.

Ранее на сайте Роскомнадзора было указано, что доступ к одной из страниц сайт ограничен на основании статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом не уточняется, какая именно страница заблокирована. Руководство сайта заявило, что заблокирован весь сайт. По заявлению редакции, "Фергана" не получала никаких предупреждений от ведомства.

"Решение российских властей блокировать "Фергану" без предупреждения или объяснений — еще один шаг в цензурировании независимой журналистики и свободы информации. Доступ к "Фергане" должен быть восстановлен, а Роскомнадзор должен прекратить произвольное блокирование сайтов", - заявила Гульноза Саид, координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии.

Комитет не уточнил, пробовал ли он проверить блокировку на практике из России. На момент заявления американского Комитета защиты журналистов сайт продолжал работу, в том числе на нем можно прочесть и новость о самом заявлении CPJ.