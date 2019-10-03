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РИА Новости

Комитет защиты журналистов призвал разблокировать сайт "Фергана"

03:02 03.10.2019
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвала Роскомнадзор прекратить блокировку сайта информационного агентства "Фергана", доступ к одной из страниц сайта которого был закрыт, но при этом весь ресурс доступен.
Ранее на сайте Роскомнадзора было указано, что доступ к одной из страниц сайт ограничен на основании статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом не уточняется, какая именно страница заблокирована. Руководство сайта заявило, что заблокирован весь сайт. По заявлению редакции, "Фергана" не получала никаких предупреждений от ведомства.
"Решение российских властей блокировать "Фергану" без предупреждения или объяснений — еще один шаг в цензурировании независимой журналистики и свободы информации. Доступ к "Фергане" должен быть восстановлен, а Роскомнадзор должен прекратить произвольное блокирование сайтов", - заявила Гульноза Саид, координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии.
Комитет не уточнил, пробовал ли он проверить блокировку на практике из России. На момент заявления американского Комитета защиты журналистов сайт продолжал работу, в том числе на нем можно прочесть и новость о самом заявлении CPJ.
Дом правительства РФ
25 сентября, 16:00РИА Новости
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Информационное агентство "Фергана" существует с 1998 года. Сфера его интересов — постсоветская Центральная Азия.
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РоскомнадзорФерганаРоссияСШАОбщество
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