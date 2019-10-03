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РИА Новости

Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma

01:58 03.10.2019 (обновлено: 06:00 03.10.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив в том, что он добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в Burisma до 2019 года.
Волкер встречался с советником руководства Burisma Вадимом Пожарским 24 сентября 2018 года на полях мероприятия экспертного центра "Атлантический совет", передает агентство со ссылкой на неназванных других участников встречи. На сайте Burisma размещен отчет о мероприятии, и размещено фото Пожарского с Волкером за столом. Однако там говорится, что мероприятие состоялось не 24 сентября, а 19 сентября в Нью-Йорке.
Пожарский, Волкер и другие участники "Украинского энергетического совета" обсуждали "вопросы комплексной безопасности Украины, где ключевую роль играет энергетический аспект", сообщает сайт компании.
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В сообщении Burisma не говорится, обсуждался ли на встрече Хантер Байден и его дело.
Встреча происходила в то время, когда адвокат Трампа Руди Джулиани уговаривал украинское руководство начать расследование в отношении Байдена, добавляет агентство.
Волкер ушел в отставку на прошлой неделе после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Волкера ждут в четверг в конгрессе, где он согласился дать показания.
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и дело самого Хантера Байдена.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинВладимир ЗеленскийСШАAssociated PressВ мире
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