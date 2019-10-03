ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена, передает агентство Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив в том, что он добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в Burisma до 2019 года.

Волкер встречался с советником руководства Burisma Вадимом Пожарским 24 сентября 2018 года на полях мероприятия экспертного центра "Атлантический совет", передает агентство со ссылкой на неназванных других участников встречи. На сайте Burisma размещен отчет о мероприятии, и размещено фото Пожарского с Волкером за столом. Однако там говорится, что мероприятие состоялось не 24 сентября, а 19 сентября в Нью-Йорке.

Пожарский, Волкер и другие участники "Украинского энергетического совета" обсуждали "вопросы комплексной безопасности Украины, где ключевую роль играет энергетический аспект", сообщает сайт компании.

В сообщении Burisma не говорится, обсуждался ли на встрече Хантер Байден и его дело.

Встреча происходила в то время, когда адвокат Трампа Руди Джулиани уговаривал украинское руководство начать расследование в отношении Байдена, добавляет агентство.

Волкер ушел в отставку на прошлой неделе после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Волкера ждут в четверг в конгрессе, где он согласился дать показания.