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РИА Новости

СМИ рассказали о проблемах Михаила Боярского со здоровьем

01:52 03.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Боярский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. У актера Михаила Боярского может быть сердечное заболевание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на фармацевта из аптеки, в которой он якобы закупается.
Отмечается, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно принять лекарство.
"В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство", — сказала собеседница телеканала.
Ранее в ГИБДД Петербурга сообщили о начале проверки после публикации в СМИ кадров, на которых видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на Михаила Боярского. Комментарием самого артиста РИА Новости не располагает.
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В автоинспекции добавили, что, поскольку инцидент засняли не на аккредитованное спецсредство видеорегистрации, ответственность за нарушение правил дорожного движения понесет неправильно припарковавшийся водитель автомобиля, а не его владелец.
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Шоу-бизнесМихаил БоярскийГИБДД МВД РФСанкт-ПетербургОбществоПроисшествия
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