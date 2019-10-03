СМИ рассказали о проблемах Михаила Боярского со здоровьем

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. У актера Михаила Боярского может быть сердечное заболевание, сообщает телеканал У актера Михаила Боярского может быть сердечное заболевание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на фармацевта из аптеки, в которой он якобы закупается.

Отмечается, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно принять лекарство.

"В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство", — сказала собеседница телеканала.

Ранее в ГИБДД Петербурга сообщили о начале проверки после публикации в СМИ кадров, на которых видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на Михаила Боярского. Комментарием самого артиста РИА Новости не располагает.