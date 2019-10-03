МИД Британии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера"

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Великобритания приветствует заявления правительств Украины и России, подчеркивающие стремление к достижению мира на востоке Украины, и приветствует дальнейший взаимный вывод украинских и поддерживаемых Россией сепаратистских военных объединений", - говорится в заявлении Форин-офиса.

Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер особо отметил "явное стремление" президента Украины Владимира Зеленского к поиску дипломатического решения конфликта.

"Великобритания разделяет мнение украинского правительства, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при соответствующих условиях. Это предполагает настоящее перемирие, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей и журналистов. Россия должна сейчас сыграть свою роль в прекращении конфликта, немедленно прекратив поддерживать сепаратистов и соблюдая обязательства, взятые ею на себя в рамках Минских соглашений", - указал министр.