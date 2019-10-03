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РИА Новости

МИД Британии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера"

01:25 03.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamГлава МИД Британии Доминик Рааб
Глава МИД Британии Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Глава МИД Британии Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после отчета ОБСЕ об итогах выборов.
"Великобритания приветствует заявления правительств Украины и России, подчеркивающие стремление к достижению мира на востоке Украины, и приветствует дальнейший взаимный вывод украинских и поддерживаемых Россией сепаратистских военных объединений", - говорится в заявлении Форин-офиса.
Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер особо отметил "явное стремление" президента Украины Владимира Зеленского к поиску дипломатического решения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 октября, 23:10РИА Новости
Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
"Великобритания разделяет мнение украинского правительства, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при соответствующих условиях. Это предполагает настоящее перемирие, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей и журналистов. Россия должна сейчас сыграть свою роль в прекращении конфликта, немедленно прекратив поддерживать сепаратистов и соблюдая обязательства, взятые ею на себя в рамках Минских соглашений", - указал министр.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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"Формула Штайнмайера"ОБСЕФорин-офисВладимир ЗеленскийЛондонУкраинаВ мире
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