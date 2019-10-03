Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Более 250 работ Ильи Репина представят на масштабной выставке в Государственном Русском музее.

"На выставке "И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения" будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника", - сообщает музей.

Экспозицию масштабной юбилейной выставки составят работы художника из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Художественного музея "Атенеум" (Финляндия), Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея-усадьбы И.Е. Репина "Пенаты", Музея-заповедника Абрамцево и других музейных и частных собраний.

Посетители выставки смогут увидеть такие знаменитые картины Репина, как "Бурлаки на Волге", "Садко", "Царевна Софья Алексеевна…", "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали", "Запорожцы" и другие, а также познакомиться с галереей портретов и этюдами.

Экспозиция "И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения" откроется для посетителей 4 октября и продлится до 9 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что с марта по август масштабная выставка работ Репина прошла в Третьяковской галерее. В экспозицию вошли более 300 полотен. За пять месяцев работы выставки ее посетили более 600 тысяч человек. Русский музей на выставку в Третьяковскую галерею отправлял 54 живописных и 24 графических произведения Репина. В сентябре эти картины вернулись в Русский музей.