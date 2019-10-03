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РИА Новости

Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее

00:50 03.10.2019 (обновлено: 10:35 03.10.2019)
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CC0 / Public domain / Художник Илья Репин. 1909 год
Художник Илья Репин. 1909 год
CC0 / Public domain /
Художник Илья Репин. 1909 год. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Более 250 работ Ильи Репина представят на масштабной выставке в Государственном Русском музее.
"На выставке "И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения" будут представлены более 250 живописных и графических работ - признанные шедевры и произведения, мало знакомые широкому зрителю, а также мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника", - сообщает музей.
Экспозицию масштабной юбилейной выставки составят работы художника из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Художественного музея "Атенеум" (Финляндия), Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея-усадьбы И.Е. Репина "Пенаты", Музея-заповедника Абрамцево и других музейных и частных собраний.
Посетители выставки смогут увидеть такие знаменитые картины Репина, как "Бурлаки на Волге", "Садко", "Царевна Софья Алексеевна…", "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали", "Запорожцы" и другие, а также познакомиться с галереей портретов и этюдами.
Посетители на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском Валу во время акции Ночь музеев в Москве
20 августа, 19:02Культура
Более 600 тысяч человек посетили выставку Репина в Третьяковской галерее
Экспозиция "И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения" откроется для посетителей 4 октября и продлится до 9 марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что с марта по август масштабная выставка работ Репина прошла в Третьяковской галерее. В экспозицию вошли более 300 полотен. За пять месяцев работы выставки ее посетили более 600 тысяч человек. Русский музей на выставку в Третьяковскую галерею отправлял 54 живописных и 24 графических произведения Репина. В сентябре эти картины вернулись в Русский музей.
"Организаторы подошли к созданию юбилейной выставки с большой любовью к творчеству Ильи Репина. Экспозиция охватывает разные периоды жизни мастера, знакомит как с признанными шедеврами, так и с малоизвестными работами. Уверен, что этот выставочный проект откроет много нового не только любителям, но и знатокам творчества художника", - отметил Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ, выступающего генеральным спонсором выставки.
600000
Государственный Русский музейРусский музейИлья РепинРоссияСанкт-Петербург
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