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РИА Новости

Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей

00:41 03.10.2019 (обновлено: 09:03 03.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкШкольники московской общеобразовательной школы
Школьники московской общеобразовательной школы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Школьники московской общеобразовательной школы. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число российских родителей, считающих, что их дети заинтересованы учебой, уменьшается по мере перехода ребенка в следующие классы, так в первом классе интерес детей к учебе отмечали более чем в 45% семей, а в восьмом классе - чуть более 15%, говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Доля родителей, считающих, что их ребенок заинтересован учебой и не нуждается в дополнительной мотивации, существенно сокращается по мере перехода ребенка из класса в класс. Если среди родителей первоклассников 45,9% семей отмечали интерес детей к учебе, то среди родителей восьмиклассников их доля сократилась до 15,1%", - говорится в исследовании.
Однако отмечается, что в 9-11-х классах наблюдается рост мотивации учащихся в силу необходимости подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Добавляется, для повышения мотивации детей к учебе, по мнению 30,9% семей, необходимо изменить содержание образовательных программ. За необходимость улучшения учебных программ высказались и 73,6% российских педагогов. Больше всего убеждены в необходимости улучшения образовательных программ учителя сельских школ - 77%. Кроме того, около 40% педагогов уверены, что для повышения мотивации учащихся необходимо совершенствование технологий и методик преподавания.
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Как выяснили исследователи, больше половины учителей - 52,4% - заинтересованы в предоставлении школьникам возможности выбора предметов для углубленного изучения.
В ходе исследования был проведен социологический опрос родителей школьников, учителей и директоров школ разных типов поселений в российских регионах, дифференцированных по социально-экономическому положению, а также проведен анализ открытых статистических данных Росстата, Минпросвещения РФ о состоянии и развитии системы общего образования. Основной информационный массив включает результаты социологического исследования, проведенного в Псковской, Самарской и Ярославской областях в 2019 году. Объем выборки в 2019 году составил более 2,2 тысячи учителей и более 2,2 тысячи представителей семей школьников.
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