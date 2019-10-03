Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число российских родителей, считающих, что их дети заинтересованы учебой, уменьшается по мере перехода ребенка в следующие классы, так в первом классе интерес детей к учебе отмечали более чем в 45% семей, а в восьмом классе - чуть более 15%, говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Доля родителей, считающих, что их ребенок заинтересован учебой и не нуждается в дополнительной мотивации, существенно сокращается по мере перехода ребенка из класса в класс. Если среди родителей первоклассников 45,9% семей отмечали интерес детей к учебе, то среди родителей восьмиклассников их доля сократилась до 15,1%", - говорится в исследовании.

Однако отмечается, что в 9-11-х классах наблюдается рост мотивации учащихся в силу необходимости подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Добавляется, для повышения мотивации детей к учебе, по мнению 30,9% семей, необходимо изменить содержание образовательных программ. За необходимость улучшения учебных программ высказались и 73,6% российских педагогов. Больше всего убеждены в необходимости улучшения образовательных программ учителя сельских школ - 77%. Кроме того, около 40% педагогов уверены, что для повышения мотивации учащихся необходимо совершенствование технологий и методик преподавания.

Как выяснили исследователи, больше половины учителей - 52,4% - заинтересованы в предоставлении школьникам возможности выбора предметов для углубленного изучения.