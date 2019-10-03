Почему Макрон сказал, что Россия — это Европа

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, указывающее на заметные изменения восприятия России в Европе и на то, что позиция в отношении ЕС была выбрана руководством страны верно. Эволюция комментариев европейских политиков и СМИ становится особенно интересной, если посмотреть на нее в ретроспективе нескольких лет, а негативная реакция проамериканских сил может считаться дополнительным доказательством, что ситуация движется в выгодном для нашего государства направлении.

Выступая на заседании ПАСЕ, Эммануэль Макрон не только высказался в поддержку продолжения работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее, но еще и напомнил о "европейскости" России:

"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан: сохранить (участие. — Прим. ред.) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", — заявил он.

Создается впечатление, что часть европейского политического истеблишмента готова к возвращению Москвы на международные площадки, в том числе из-за осознания, что в любом случае с ней придется вести диалог, а успехи парламентской дипломатии указывают на провал попыток изолировать нашу страну на дипломатическом уровне. В этих условиях вернуть Россию в ПАСЕ и игнорировать недовольство Украины с ее союзниками — единственный рациональный шаг.

Позиция французского лидера сильно контрастируют с новостью, что в Парламентской ассамблее будет создано некое сообщество, основной задачей которого станет противодействие Москве. Показательно, что организаторы сообщества представляют Украину, Литву, Латвию, Эстонию и Грузию. Легко заметить, что если бы три года назад кто-то предположил, что на сессии ПАСЕ в поддержку восстановления прав российской делегации будет выступать президент Франции, а весь "альянс против Кремля" будет состоять из делегатов постсоветских стран (и то не всех), то это было бы воспринято как нечто невозможное. В далеком 2016-м многим казалось, что ради возвращения в западные организации, то есть ради "восстановления своего европейского статуса" Россия должна быть готова заплатить любую цену, но отечественная парламентская дипломатия пошла другим, более достойным и, как показывает практика, эффективным путем.

Вместо того чтобы "платить и каяться" (за Крым, Донбасс и другие эпизоды защиты национальных интересов) или просто молча терпеть без возможности ответить на антироссийскую риторику со стороны некоторых европейских парламентариев, еще в 2016 году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская делегация вернется в ПАСЕ только после восстановления ее права голоса

Эта позиция в долгосрочной перспективе оказалась верной. Во-первых, она ломала привычную схему западных политиков, в которой они с высоты своего цивилизационного превосходства выставляют условия и ставят оценки варварской России. А во-вторых, она четко обозначала, кто должен изменять свое поведение для нормализации отношений, — и это была как раз не наша, а европейская проблема.

Именно исходя из этого долгосрочного контекста нужно интерпретировать заявления Макрона и их важность. Он признал, что Россия — это европейская страна, дав тем самым косвенную отповедь сторонникам идеи "вычеркнуть Россию из Европы". Кроме того, французский президент постарался объяснить, что наше возвращение в ПАСЕ — это не уступка. Что, кстати, чистая правда, поскольку происходящее — неторопливое и еще далеко не завершенное возвращение к норме.

Лучше всего это иллюстрируют заголовки и новости главных государственных антироссийских СМИ Германии и США.

В 2017 году Deutsche Welle опубликовала материал под заголовком "Чем обернется для России отказ от взносов в бюджет Совета Европы". В октябре 2018 года, когда конфликт обострился, там же вышла статья "Спикер Госдумы пригрозил выходом РФ из Совета Европы". Однако уже в конце 2018 года заголовки отчетливо поменяли тон и содержание: "ПАСЕ отложила до января вопрос об изменении регламента, что позволило бы делегации РФ вновь принимать участие в сессиях ассамблеи". Немецкие журналисты радовались, что Москва все еще за бортом Парламентской ассамблеи, но уже тогда сообщали о том, что "незримое присутствие России в сессионном зале несколько выступающих сравнивали со слоном, которого трудно не заметить."

Финал истории по уровню трагичности (если смотреть на ситуацию из Киева или Вашингтона) достоин пера Шекспира. В 2019 году "Голос Америки" утешает аудиторию новостями про "маленькие победы" Украины, которые заключаются в том, что "представители пяти национальных делегаций бойкотируют мероприятия ПАСЕ в связи с возвращением российской делегации". Если подобные триумфы так радуют наших геополитических оппонентов, то они могут побеждать нас бойкотами хоть каждый день — вряд ли Москва будет очень переживать по этому поводу.

Очень вероятно, нормализация позиции ПАСЕ связана с осознанием того, что в случае окончательного превращения этой площадки из дискуссионной в политическую вся межпарламентская дипломатия просто переместится на другие платформы. Более того, географическая ограниченность Парламентской ассамблеи, соседствующая со странной привычкой мериться "европейскостью", только мешает нормальной работе, особенно в контексте конца западной гегемонии, о котором совсем недавно официально объявил тот же президент Макрон.

Еще в 2016 году по совместной инициативе спикеров Национального собрания Южной Кореи и Госдумы был запущен новый проект— "Совещание спикеров парламентов стран Евразии". Если тогда в нем участвовали представители всего 18 государств, то в 2019-м в его работе приняли участие руководители уже около 60 парламентов, в том числе Франции, Испании и Венгрии.

Для того чтобы еще в 2014 или 2016 году понять, что для изоляции России "не хватит изоленты", было достаточно посмотреть на карту. Но если нашим европейским партнерам была нужна наглядная демонстрация того, что на ПАСЕ свет клином не сошелся, то они ее не только получили, но и сами в ней поучаствовали.

Более того, за последние годы в Москву для переговоров с российскими парламентариями и руководством Госдумы приезжали представители едва ли не всех значимых законодательных органов планеты, начиная от американских конгрессменов и заканчивая руководством Всекитайского собрания народных представителей, что вновь доказывает простую истину: у России в целом и у российского парламента в частности нет дефицита партнеров, желающих настроить двусторонний диалог.

В этом контексте очевидно, что это не европейские структуры спасают Москву от международной изоляции, а скорее наше возвращение возвращает релевантность некоторым организациям, которые стали бы ненужными без нас. К сожалению, в ПАСЕ все еще сохраняется привычка лезть во внутренние дела, причем не только России, и самый свежий пример — это обсуждение там несанкционированных митингов в российской столице.

Как справедливо заметил пресс-секретарь Владимира Путина, "нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело, но вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения".

Спикер Госдумы в этом же контексте подчеркнул, что "ПАСЕ необходимо уйти от тех атавизмов, которые она унаследовала, желая стать политической структурой", и это только на первый взгляд кажется невозможным.