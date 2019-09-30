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РИА Новости

В России готовы дать пояснения ПАСЕ по теме митингов, заявил Песков

15:50 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТабличка возле Дворца Европы в Страсбурге
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Если у Парламентской ассамблеи Совета Европы есть конструктивные вопросы по протестам в Москве, то представители России всегда готовы дать пояснения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ПАСЕ большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал данное предложение.
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Вчера, 13:09РИА Новости
ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве
"Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело, но, вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения", - сказал Песков журналистам.
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Госдума РФДмитрий ПесковМоскваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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