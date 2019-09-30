В России готовы дать пояснения ПАСЕ по теме митингов, заявил Песков

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Если у Парламентской ассамблеи Совета Европы есть конструктивные вопросы по протестам в Москве, то представители России всегда готовы дать пояснения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело, но, вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения", - сказал Песков журналистам.