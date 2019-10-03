Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T10:24Z
https://ria.ru/20191003/1559369632.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155938/30/1559383058_174:0:1280:622_1036x0_80_0_0_436122ff823c0a1467561d879522128d.jpg
РИА Новости
Туризм

На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога

00:12 03.10.2019 (обновлено: 10:24 03.10.2019)
19246
© Фото : страница национального парка "Русская Арктика"Рог арктического единорога обнаружили сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время патрулирования острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Рог арктического единорога обнаружили сотрудники национального парка Русская Арктика во время патрулирования острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© Фото : страница национального парка "Русская Арктика"
Рог арктического единорога обнаружили сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время патрулирования острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили редкую находку — череп кита-нарвала с рогом размером с человеческий рост и весом более 20 килограммов, сообщает пресс-служба заповедника.
"Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала (арктического единорога) в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу", — рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Дарья Антуфьева.
За последние десять лет это второе крупное обнаружение останков китообразных. По словам представителей "Русской Арктики", такая находка — большая редкость, так как эти животные, как правило, умирают в воде. Их тела либо тонут, либо волны выбрасывают их на отдаленные участки суши, которые человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью.
Сейчас останки арктического единорога изучают биологи и генетики. Затем находка станет экспонатом музея национального парка "Русская Арктика" в Архангельске.
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане
23 сентября, 08:00Туризм
В гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа
147415357
ТуризмТуризмЗемля Франца-ИосифатуристыНовости - ТуризмАрктика
Рекомендуем
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
РИА
Новости
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Актер Михаил Боярский
СМИ рассказали о проблемах Михаила Боярского со здоровьем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Лента
новостей
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Британская певица Адель Лори Блу Эдкинс и американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
Станция Петербургского метрополитена
В Петербурге откроют три новые станции метро
Пустыня в Калмыкии
Как Калмыкия превратилась в пустыню
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
Лента новостейМолния