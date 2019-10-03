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РИА Новости

Российские ракеты напугали японцев. Они просят помощи США

08:00 03.10.2019 (обновлено: 10:49 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Власти Японии провели ревизию оборонного потенциала страны. Помимо растущей военной мощи Китая, список угроз дополнила Россия, усилившая военное присутствие на Курилах. Ответить на вызовы японцы рассчитывают при помощи американцев. РИА Новости разбиралось, что спровоцировало новый виток воинственной риторики Токио.

Курилы или "северные территории"

"В Восточном военном округе Россия проводит военные учения "Восток". На северных территориях (так в Японии называют Курильские острова. — Прим. ред.) продолжается размещение российских войск и усиливается вооруженная активность", — заявил министр обороны Японии Таро Коно, презентуя правительству Белую книгу — ежегодный доклад о состоянии обороны страны.
Японцев обеспокоило развертывание осенью 2016-го на островах Итуруп и Кунашир ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Еще один тревожный фактор — расширение военных связей между Россией и Китаем. Вспомнили даже сделку пятилетней давности, когда Пекин приобрел зенитные ракетные системы С-400.
"Российско-китайские учения в районе Японского моря — серьезная угроза оборонному потенциалу страны. Более того, российские военные самолеты в июне и июле нарушали наше воздушное пространство", — указывают авторы Белой книги.
В докладе упомянуты и позитивные сдвиги. Авторы не уточняют, что конкретно имеют в виду, но отмечают личный вклад премьер-министра Синдзо Абэ в улучшение отношений с Москвой.
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Реальные и мнимые угрозы

Однако, как и в предыдущие годы, главная головная боль Токио — Китай и Северная Корея.
"Пекин вкладывает значимые финансовые средства в укрепление военно-воздушных и военно-морских сил, которые наращивают активность вблизи островов Сенкаку. КНДР обладает баллистическими ракетами, в радиус их действия попадает Япония, что подтверждает усиление технологической мощи страны", — пояснил министр Коно.
В Белой книге лейтмотивом звучит призыв увеличить оборонные расходы. Аналитики уверены, что выделяемых 45 миллиардов долларов недостаточно, чтобы противостоять всему спектру угроз.
Несколько разделов доклада посвящены США, которые традиционно рассматриваются "главным столпом безопасности".
"Присутствие и боеготовность американских вооруженных сил в Японии — гарантия адекватного функционирования японско-американского военного альянса. Сотрудничество с Вашингтоном остается важной сдерживающей силой в регионе", — подчеркнули в Минобороны.
Ближайшие планы японских военных: создание системы отслеживания ситуации в космосе, а также комплекса предупреждения кибератак.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае
Береговой ракетный комплекс Бастион во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае

Традиционный союзник

О "российской угрозе" речь шла и в предыдущих изданиях Белой книги. Но такое внимание раньше этому не уделяли. Опрошенные РИА Новости эксперты связывают изменение подхода к данной теме с обновлением авторского коллектива, работавшего над докладом.
"Белую книгу представлял новый министр обороны Японии Таро Коно. До этого он возглавлял МИД, курировал диалог с Россией и не раз говорил о духовной связи с русскими. Объяснял, что его дед и отец в качестве министров занимались улучшением отношений с северо-западным соседом. Но, судя по риторике доклада, "духовная связь" не помогла. Москва по-прежнему воспринимается как угроза", — указал в комментарии РИА Новости председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
На переговорах с Сергеем Лавровым Таро Коно неоднократно выдвигал идею раздельного контроля над Кунаширом и Итурупом. А накануне встреч на высшем уровне убеждал: "МИД Японии всячески поддерживает мирные инициативы государств по "северным территориям".
Прошлой зимой "японский ястреб" — так в Токио называют Коно — спровоцировал скандал. Он заявил, что Россия должна выплатить материальную компенсацию за Южные Курилы и только после этого можно подписывать мирный договор по итогам Второй мировой войны.
Останки военных кораблей на берегу бухты Крабовой. Курильские острова, остров Шикотан
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Высказывания Коно прозвучали неожиданно не только для Москвы. Японские дипломаты говорили, что, наоборот, готовы отказаться от каких-либо материальных претензий к Москве. Пришлось вмешаться самому Абэ. Он сообщил, что на встречах с российским президентом не затрагивается вопрос о каких-либо выплатах.
Стоит отметить, что для Абэ решение многолетнего спора с Россией — одна из главных задач на посту премьера. И Москва искренне намерена заключить с Токио мирное соглашение, как подчеркивал Владимир Путин. Однако суверенитет России над всеми островами должен быть признан.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 31 июля 2018

Право сомневаться

На посту главы МИД Коно выступал за расширение стратегического альянса с Вашингтоном. И, по мнению проживающего в США специалиста по международным отношениям Рафаэля Саттарова, в должности министра обороны Коно продолжит эту линию.
"Белая книга выдержана в комплиментарных выражениях в адрес США. Основной вывод: американцы по-прежнему главная надежда Японии в противодействии большинству угроз. Презентация доклада Коно — это напоминание Вашингтону, что на него основная ставка", — пояснил он РИА Новости.
Эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин полагает, что не только в Белой книге, но и в общем подходе японцев к обороне превалирует позиция американцев.
"Стратегический визави России на Дальнем Востоке — это не Япония, а США. После заключения в 1960 году японо-американского договора о безопасности Токио утратил самостоятельность в оборонной сфере. Позиции Вашингтона незыблемы и сегодня. И это скорее повод для нашего беспокойства, особенно на фоне переговоров по мирному договору", — уточнил политолог в разговоре с РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМаяк на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Маяк на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Маяк на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Что касается усиления российского военного присутствия на Тихом океане, в зоне Курильской гряды и на Камчатке, Губин считает это вполне естественным.
"Модернизация российской группировки в этом регионе — продолжение программы перевооружения армии, флота и военно-воздушных сил страны. На Курилах переоснащение началось с 2010 года, и это не направлено против Японии. Еще в СССР Курильская гряда была форпостом обороны, и сейчас мы к этому возвращаемся", — говорит он.
Кроме того, Токио планирует разместить у себя американские системы "Иджис". И вопрос об их направленности — это уже риск для Москвы.
"Если "Иджис" дислоцируют на Окинаве, можно поверить японцам, что они направлены против Китая и КНДР. Но если на Хоккайдо, то укрепление российских границ выглядит совершенно закономерным", — заключает Бужинский.
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Таро КоноПИР-центрЕвгений БужинскийСиндзо АбэСергей ЛавровС-400 «Триумф»РИА НовостиМИД Японии‎Владимир ПутинТокиоВ мире
Популярные комментарии
Японцам пора бы понять, что до тех пор пока они будут входить в качестве составной части в Американскую Империю с их территории будет исходить прямая военная угроза для нашей страны. Люди же не слепые, видят что США с сателлитами готовятся к нападению на Россию. Если Япония хочет, чтобы против неё не предпринимались меры военного характера, она должна выйти из агрессивного западного блока и попытаться вновь обрести независимость.
3 октября, 10:59
СССергей Смирнов
4100101
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