Межгосударственные отношения России и Иордании

Дипломатические отношения между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством (ИХК) установлены 21 августа 1963 года по инициативе иорданской стороны. 28 декабря 1991 года правительство Иордании признало государственный суверенитет и независимость Российской Федерации.

Одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества является реализация проекта в области атомной энергетики. Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла десять миллиардов долларов.