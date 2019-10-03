Межгосударственные отношения России и Иордании

Дипломатические отношения между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством (ИХК) установлены 21 августа 1963 года по инициативе иорданской стороны. 28 декабря 1991 года правительство Иордании признало государственный суверенитет и независимость Российской Федерации.
Между странами поддерживается тесный диалог на регулярной основе.
26 июня 2012 года состоялся рабочий визит президента России Владимира Путина в Иорданию.
В 2001-2014 годах король Иордании Абдалла II посещал Россию 13 раз. В 2015 году Абдалла II дважды посещал Россию (25 августа и 24 ноября).
25 января 2017 года король Иордании Абдалла II посетил Москву с рабочим визитом приглашению президента России. 15 февраля 2018 года Абдалла II вновь встретился в Москве с Владимиром Путиным в рамках своего рабочего визита.Главы государств обсудили различные вопросы российско-иорданского взаимодействия и актуальные темы международной и региональной повестки дня, в частности, ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования.
Постоянные контакты поддерживаются на уровне внешнеполитических ведомств.
19 января 2018 года глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади провели встречу в Нью-Йорке.
6-7 апреля 2019 года Сергей Лавров посетил Иорданию с рабочим визитом, был принят королем страны Абдаллой II и провел переговоры с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади. Также главы внешнеполитических ведомств России и Иордании встречались в апреле 2019 года "на полях" 5-й министерской сессии Российско-Арабского форума, и в сентябре 2019 года "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Иорданское руководство высказывается за углубление диалога с Россией, прежде всего в интересах продвижения ближневосточного мирного процесса, а также скорейшего урегулирования ситуации в Сирии. Подходы России и Иордании по Сирии во многом близки.
Москва и Амман поддерживают суверенитет, единство и территориальную целостность САР, а также подчеркивают безальтернативность политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи при неукоснительном соблюдении норм международного права и положений Устава ООН.
Широкие перспективы имеет торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество двух стран. Создана Межправительственная российско-иорданская комиссия по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Четвертое заседание комиссии состоялось 13 ноября 2018 года в Москве. Планируется, что пятое заседание пройдет в ноябре 2019 года в Амане.
В 2005 году создан Российско-Иорданский деловой совет.
В 2018 году был зафиксирован рост товарооборота с Иорданией на 284% (445,7 миллиона долларов) по сравнению с 2017 годом, он составил 602,6 миллиона долларов. Из них экспорт – 588,3 миллиона долларов, импорт – 14,3 миллиона долларов. В структуре экспорта России в Иорданию основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (26,30%); машины, оборудование и транспортные средства (12,62%); металлы и изделия из них (11,11%). В структуре импорта преобладали: продукция химической промышленности (62,97%), текстиль и обувь (26,75%) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,36%).
В первом полугодии 2019 года товарооборот России с Иорданией составил 106,2 миллиона долларов, из них экспорт – 102,6 миллиона долларов, импорт – 3,6 миллиона долларов.
Одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества является реализация проекта в области атомной энергетики. Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла десять миллиардов долларов.
Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов. В конце мая 2018 года стало известно, что Иордания отказалась от проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности. В те же дни Россия и Иордания подписали соглашение о развитии проекта строительства на иорданской территории атомного энергоблока малой мощности (порядка 200 мегаватт) по российскому проекту. Изучаются варианты продолжения приостановленного проекта строительства АЭС большой мощности с участием госкорпорации "Росатом".
Россия и Иордания также развивают военно-техническое сотрудничество. Несколько лет назад в Иордании с участием России было открыто производство ручных противотанковых гранатометов. Выпускаются гранатометы РПГ-32. В феврале 2018 года Россия разрешила Иордании экспортировать их в третьи страны.
В апреле 2018 года стало известно, что Россия подписала контракт с Иорданией на поставки четырех тяжелых военных вертолетов Ми-26Т2.
В сентябре 2017 года Иордания подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Развиваются контакты в сферах научного, гуманитарного и культурного сотрудничества. В декабре 2009 года в Аммане был открыт Российский центр науки и культуры, в январе 2011 года под эгидой Фонда "Русский мир" при Иорданском университете в Аммане был создан Русский центр, предназначенный для распространения и популяризации русского языка.
Особое значение в двусторонних связях имеет сооружение Странноприимного дома для российских паломников на переданном в дар России участке земли на месте крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Строительство комплекса было начато по инициативе Владимира Путина после передачи РФ королем Иордании Абдаллой II в 2006 году земельного участка в 1 гектар в бессрочное и безвозмездное пользование. 26 июня 2012 года комплекс был торжественно открыт во время визита в Иорданию президента Российской Федерации Владимира Путина.
В январе 2019 года в Иордании состоялось открытие отделения Императорского православного палестинского общества.
В 2018 году Иорданию посетили 52 тысячи российских туристов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников