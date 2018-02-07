Иордания сможет экспортировать сделанные по российской лицензии гранатометы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия разрешила Иордании, выпускающей у себя по российской лицензии ручные противотанковые гранатометы (РПГ), экспортировать их в третьи страны, сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

В интервью газете "Коммерсант" Кожин напомнил, что несколько лет назад в Иордании с участием России было открыто производство РПГ. Выпускаются гранатометы РПГ-32.

"Завод успешно функционирует", — отметил Кожин.

"В 2017 году иорданская сторона также ставила вопрос о том, чтобы мы разрешили им экспорт в третьи страны, мы это разрешение им дали. Теперь Иордания начинает экспорт этого вооружения в Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и в другие соседние страны", — добавил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества.