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РИА Новости

Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка

23:00 02.10.2019 (обновлено: 23:17 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
По словам собеседника, школьник даже успел достать топор из рюкзака, но опасный предмет забрал директор.
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"Слава богу, что школа сработала очень хорошо. Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке (когда его остановил директор)", - рассказал омбудсмен.
Прохорычев добавил, что мальчик шел в школу с агрессивными целями, а не просто покрасоваться перед сверстниками.
"Понятно, что инцидент нехороший, повторяющийся во многих субъектах. К сожалению, теперь и во Владимирской области. У нас завтра большое совещание с органами власти, с правоохранительными органами, чтобы понять причины, понять мотивы подростка. Сегодня целый день с подростком работали правоохранительные органы, идет следствие. Точных результатов пока нет", - подчеркнул собеседник агентства.
Прохорычев отметил, что подросток трудный, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.
"У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы. Мы завтра будем еще говорить, какая работа была проведена психологами. Понятно, что этот мальчик виден, что он с проблемами. Наверное, к таким детям, с девиантным поведением, нужен другой подход. Мы говорим давно о наставничестве над такими подростками, но всегда сложно найти наставника для такого тяжелого подростка", - подчеркнул омбудсмен.
Прохорычев заявил, что в подобных ситуациях всегда винит взрослых. Именно они должны предупреждать подобные инциденты, не допускать их, работая с трудными детьми, уверен омбудсмен.
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