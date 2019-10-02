Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

По словам собеседника, школьник даже успел достать топор из рюкзака, но опасный предмет забрал директор.

"Слава богу, что школа сработала очень хорошо. Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке (когда его остановил директор)", - рассказал омбудсмен.

Прохорычев добавил, что мальчик шел в школу с агрессивными целями, а не просто покрасоваться перед сверстниками.

"Понятно, что инцидент нехороший, повторяющийся во многих субъектах. К сожалению, теперь и во Владимирской области. У нас завтра большое совещание с органами власти, с правоохранительными органами, чтобы понять причины, понять мотивы подростка. Сегодня целый день с подростком работали правоохранительные органы, идет следствие. Точных результатов пока нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Прохорычев отметил, что подросток трудный, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.

"У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы. Мы завтра будем еще говорить, какая работа была проведена психологами. Понятно, что этот мальчик виден, что он с проблемами. Наверное, к таким детям, с девиантным поведением, нужен другой подход. Мы говорим давно о наставничестве над такими подростками, но всегда сложно найти наставника для такого тяжелого подростка", - подчеркнул омбудсмен.