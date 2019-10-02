Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине

"Он (сенатор Роб Портман) позвонил и попросил: пожалуйста, одобри деньги. Я сказал: "Роб, я ненавижу быть страной, которая постоянно дает деньги"… Но он сказал, что это важно. Он вышел на меня и сказал это. Это было единственным поводом для меня (разрешить выделение средств)", - сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё итогам переговоров.