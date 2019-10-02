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РИА Новости

Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине

22:55 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что принял решение о размораживании помощи Украине после звонка сенатора Роба Портмана, который объяснил, что это важно.
"Он (сенатор Роб Портман) позвонил и попросил: пожалуйста, одобри деньги. Я сказал: "Роб, я ненавижу быть страной, которая постоянно дает деньги"… Но он сказал, что это важно. Он вышел на меня и сказал это. Это было единственным поводом для меня (разрешить выделение средств)", - сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё итогам переговоров.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
1 октября, 09:11РИА Новости
Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
Ранее Трамп откладывал выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Как пояснил сам президент США, он и дальше будет придерживать подобное финансирование, пока европейские страны не согласятся разделить с Вашингтоном эту финансовую нагрузку.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
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