Сериал "Обычная женщина" получил ТЭФИ в номинации "Лучший телесериал"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сериал "Обычная женщина" получил премию ТЭФИ в номинации "Телевизионный фильм/сериал". Бориса Хлебникова и Анну Михалкову признали лучшими режиссером и актрисой, соответственно, передает корреспондент РИА Новости.

За номинацию "Телевизионный фильм/сериал" в этом году также боролись "Медное солнце" (НТВ) и "Год культуры" (ТНТ).

Статуэтки "Орфея" как "Лучший режиссер телевизионного фильма/сериала" удостоен создатель сериала "Обычная женщина" Борис Хлебников. Лучшей актрисой признали Анну Михалкову, также сыгравшую в этой мелодраме. В тройку финалистов номинации вошли Яна Троянова ("Ольга", ТНТ) и Мария Миронова ("Садовое кольцо", Первый канал).

Режиссер сериала Борис Хлебников не смог приехать на торжественную церемонияю вручения премии.

Российский детективный сериал "Обычная женщина" с Анной Михалковой и Александрой Бортич впервые вышел на телеканале ТВ-3 в 2018 году. После его продлили еще на один сезон.

Сергей Бурунов получил премию ТЭФИ в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" за сериал "Мылодрама", выходящий на телеканале "Пятница". Среди финалистов были Александр Паль ("Толя Робот", ТНТ) и Владимир Машков ("Медное солнце", НТВ).