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РИА Новости
Культура

Сериал "Обычная женщина" получил ТЭФИ в номинации "Лучший телесериал"

21:03 02.10.2019 (обновлено: 21:04 02.10.2019)
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© Лук-фильм (2018)Кадр из сериала "Обычная женщина"
Кадр из сериала Обычная женщина
© Лук-фильм (2018)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сериал "Обычная женщина" получил премию ТЭФИ в номинации "Телевизионный фильм/сериал". Бориса Хлебникова и Анну Михалкову признали лучшими режиссером и актрисой, соответственно, передает корреспондент РИА Новости.
За номинацию "Телевизионный фильм/сериал" в этом году также боролись "Медное солнце" (НТВ) и "Год культуры" (ТНТ).
Статуэтки "Орфея" как "Лучший режиссер телевизионного фильма/сериала" удостоен создатель сериала "Обычная женщина" Борис Хлебников. Лучшей актрисой признали Анну Михалкову, также сыгравшую в этой мелодраме. В тройку финалистов номинации вошли Яна Троянова ("Ольга", ТНТ) и Мария Миронова ("Садовое кольцо", Первый канал).
Режиссер сериала Борис Хлебников не смог приехать на торжественную церемонияю вручения премии.
Российский детективный сериал "Обычная женщина" с Анной Михалковой и Александрой Бортич впервые вышел на телеканале ТВ-3 в 2018 году. После его продлили еще на один сезон.
Сергей Бурунов получил премию ТЭФИ в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" за сериал "Мылодрама", выходящий на телеканале "Пятница". Среди финалистов были Александр Паль ("Толя Робот", ТНТ) и Владимир Машков ("Медное солнце", НТВ).
ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.
Федор Бондарчук
Вчера, 20:42Культура
Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер"
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КультураСергей БуруновКино и сериалыТВ-3Яна ТрояноваАкадемия российского телевиденияАнна МихалковаТЭФИ
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