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РИА Новости

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента

20:51 02.10.2019 (обновлено: 20:53 02.10.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
Тронная речь королевы открывает каждую новую сессию британского парламента, перед этим монарх официально закрывает предыдущую сессию. Тронной речи обычно предшествует перерыв в несколько дней.
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"Премьер-министр последовательно давал понять, что хочет изложить свежую повестку правительства в речи королевы. Поэтому он намеревается попросить, чтобы нынешняя сессия парламента была завершена вечером 8 октября, чтобы речь королевы была назначена на понедельник, 14 октября", - говорится в переданном РИА Новости сообщении Даунинг-стрит.
"Эти даты означают, что работа парламента будет приостановлена на максимально краткий период для того, чтобы осуществить необходимую логистическую подготовку для официального открытия парламента, в том числе осуществляемую в палате общин", - говорится в документе.
Джонсон ранее уже просил королеву о пророгации парламента, но гораздо более длительной. Оппозиция усмотрела в этом попытку отстранить парламент от участия в принятии решений по Brexit, верховный суд признал ту пророгацию незаконной.
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В нынешнем заявлении канцелярии премьера указывается, что если правительству удастся добиться соглашения с ЕС по Brexit, то центральным пунктом повестки станет внесение в парламент соответствующего законопроекта с тем, чтобы Великобритания могла спокойно покинуть ЕС 31 октября.
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Королева Елизавета IIБорис ДжонсонПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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