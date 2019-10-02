В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США

Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН должны принимать страны — члены организации, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал предложение Москвы перенести из Нью-Йорка заседания комитета, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, после скандала с невыдачей виз США членам российской делегации.

Как отметил Дюжаррик, он пока не знаком с официальным предложением России. Представитель генсека подчеркнул, что ООН предпримет все необходимые меры после российского письма о невыдаче американских виз.

Скандал с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам". В частности, в Нью-Йорк не смогли поехать глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и переводчики.

МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН, а руководитель ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В интервью газете " Коммерсант " он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".

Он также пообещал "сюрприз" для США после решения Вашингтона по визам.