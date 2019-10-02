В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН должны принимать страны — члены организации, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал предложение Москвы перенести из Нью-Йорка заседания комитета, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, после скандала с невыдачей виз США членам российской делегации.
Как отметил Дюжаррик, он пока не знаком с официальным предложением России. Представитель генсека подчеркнул, что ООН предпримет все необходимые меры после российского письма о невыдаче американских виз.
Скандал с визами
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам". В частности, в Нью-Йорк не смогли поехать глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и переводчики.
МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН, а руководитель ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В интервью газете "Коммерсант" он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Он также пообещал "сюрприз" для США после решения Вашингтона по визам.
Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва предложила перенести из Нью-Йорка заседания Первого комитета в Швейцарию.
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