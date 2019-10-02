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РИА Новости

В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США

20:40 02.10.2019 (обновлено: 20:54 02.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН должны принимать страны — члены организации, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал предложение Москвы перенести из Нью-Йорка заседания комитета, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, после скандала с невыдачей виз США членам российской делегации.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
30 сентября, 08:47Сказано в эфире
"Общаемся с США как с больным человеком". Мнение о поездке Лаврова в ООНВ МИД РФ объяснили решение Сергея Лаврова не отказываться от визита в Нью-Йорк. Как это связано с внутренней ситуацией в США, в эфире радио Sputnik предположил политолог Андрей Суздальцев.
Как отметил Дюжаррик, он пока не знаком с официальным предложением России. Представитель генсека подчеркнул, что ООН предпримет все необходимые меры после российского письма о невыдаче американских виз.

Скандал с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам". В частности, в Нью-Йорк не смогли поехать глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и переводчики.
МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН, а руководитель ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. В интервью газете "Коммерсант" он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Флаг у Штаб-квартиры ООН
26 сентября, 18:18Радио Sputnik
Очень ждем. В России предложили штаб-квартире ООН переехатьПарламентарии и эксперты оценили вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка и рассказали о шансах России стать новой площадкой для международных встреч.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Он также пообещал "сюрприз" для США после решения Вашингтона по визам.
Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва предложила перенести из Нью-Йорка заседания Первого комитета в Швейцарию.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
30 сентября, 08:00РИА Новости
ООН как действующий пакт о ненападении великих держав
3794062120
Обсудить 18
Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФГосдума РФООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И все таки Штаб-квартира ООН должна находится на более нейтральной территории чем США. Это факт.
2 октября, 21:11
АНАртем Николаев
5000000
Точно Стефан Дюжаррик, страны-члены организации, но не страны вассалы. А в принципе, все равно в Москву кататься за советами. Смысла нет где принимать решение ООН. Что Трамп к Путину за советами мотается, что Трамп будет давить на страны вассалов чтоб они за советами к Путину мотались... :))
2 октября, 21:43
БНБрутал Натурал
11180012
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