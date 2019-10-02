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РИА Новости

В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера"

20:01 02.10.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМитинг против согласования "формулы Штайнмайера". 2 октября 2019
Митинг против согласования формулы Штайнмайера. 2 октября 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Митинг против согласования "формулы Штайнмайера". 2 октября 2019
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Митинг против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе проходит в среду в Киеве на Майдане Незалежности (площади Независимости), передает корреспондент РИА Новости.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
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Вчера, 14:37Радио Sputnik
Закон что дышло. Почему "формула Штайнмайера" – бомба замедленного действияПолитологи рассказали, какие опасности скрывает за собой подписание Киевом "формулы Штайнмайера", которая прописывает порядок работы закона об особом статусе Донбасса после проведения там признанных ОБСЕ выборов.
Митингующие собрались около 19.00 мск на центральной площади Киева. Некоторые из них держат флаги Украины, другие - плакаты с лозунгами "Нет капитуляции". Политической символики не видно.
Организаторы митинга выступают перед участниками акции. Периодически они скандируют "Нет капитуляции", изредка кричат националистические речевки.
На митинге также присутствуют несколько полицейских. Обстановка в центре Киева спокойная.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация на УкраинеЛНРДНРФранк-Вальтер ШтайнмайерКиевВ мире
Популярные комментарии
Они боятся мира с Донбассом. В этом случае им придется отвечать за все свои преступления на Донбассе, начиная с верхушки, и заканчивая рядовыми нацбатов. И, чтобы не сесть на скамью подсудимых, они готовы пролить море крови других украинцев.
2 октября, 20:57
Gross-Meyster.ru
3901100
Я бы на месте Зе, собрал бы этих митинговщиков и с вещичками на передовую, посмотрел бы я что они тогда запели бы, а то стоя в Киеве за сотни километров от летящих снарядов ой как легко говорить "Нет капитуляции".
2 октября, 22:49
руслан дроздов
2720001
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