В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Митинг против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе проходит в среду в Киеве на Майдане Незалежности (площади Независимости), передает корреспондент РИА Новости.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

Митингующие собрались около 19.00 мск на центральной площади Киева. Некоторые из них держат флаги Украины, другие - плакаты с лозунгами "Нет капитуляции". Политической символики не видно.

Организаторы митинга выступают перед участниками акции. Периодически они скандируют "Нет капитуляции", изредка кричат националистические речевки.

На митинге также присутствуют несколько полицейских. Обстановка в центре Киева спокойная.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.