Бомбардировщик B-17: летно-технические характеристики

Боинг B-17 "Flying Fortress" ( "Летающая крепость" ) – американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing.

Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года . Однако 30 октября 1935 года он разбился, что едва не привело к закрытию проекта. Но расследование катастрофы показало, что ее причиной стала ошибка пилота, и работы по доводке самолета продолжились.

В январе 1936 года руководство ВВС армии США заключило с компанией Boeing контракт на изготовление тринадцати самолетов для эксплуатационных испытаний. Они были поставлены в течение 1937 года. Самолет имел несколько модификаций.

B-17 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, однокилевым оперением и убирающимся шасси. Относительно тонкий полумонококовый фюзеляж имел круглое сечение.

B-17 стал первым военным самолетом Boeing с полетной палубой вместо открытой кабины.

Летно-технические характеристики самолетов В- Боинг B-17B

Двигатели – Райт R-1820-51, мощностью – 1200 л.с.

Размах крыла – 31,62 м.

Длина самолета – 20,68 м.

Высота самолета – 4,70 м.

Масса:

пустого самолета – 12 543 кг,

нормальная взлетная – 17 235 кг,

максимальная взлетная – 20 946 кг.

Максимальная скорость – 470 км/ч.

Скороподъемность – 6,6 м/с.

Практический потолок – 10 973 м

Дальность полета – 5795 км.

Экипаж – 9 человек.

Вооружение – 5 пулеметов.

Во время Второй мировой войны бомбардировщики В-17 впервые приняли участие в боевых действиях в 1941 году в составе британских королевских военно-воздушных сил. Бомбардировщики стали легендарными – они оставались в воздухе после сильных повреждений.

Серийный выпуск B-17 продолжался до июля 1945 года. Завод Boeing построил в общей сложности 6 981 B-17 в различных модификациях, и еще 5745 самолетов были выпущены совместно с другими заводами.

Большинство бомбардировщиков были списаны в конце войны. В настоящее время осталось только несколько B-17, находящиеся в музеях. Самолеты участвуют в авиасалонах.

2 октября 2019 года один из оставшихся В-17 разбился в штате Коннектикут (США). Он потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. На месте катастрофы произошел пожар.