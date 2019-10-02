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РИА Новости

Бомбардировщик B-17: летно-технические характеристики

19:38 02.10.2019
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© Flickr / Russell TrowТяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
Тяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
© Flickr / Russell Trow
Боинг B-17 "Flying Fortress" ("Летающая крепость") – американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing.
Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года. Однако 30 октября 1935 года он разбился, что едва не привело к закрытию проекта. Но расследование катастрофы показало, что ее причиной стала ошибка пилота, и работы по доводке самолета продолжились.
В январе 1936 года руководство ВВС армии США заключило с компанией Boeing контракт на изготовление тринадцати самолетов для эксплуатационных испытаний. Они были поставлены в течение 1937 года. Самолет имел несколько модификаций.
B-17 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, однокилевым оперением и убирающимся шасси. Относительно тонкий полумонококовый фюзеляж имел круглое сечение.
B-17 стал первым военным самолетом Boeing с полетной палубой вместо открытой кабины.

Летно-технические характеристики самолетов В- Боинг B-17B

Двигатели – Райт R-1820-51, мощностью – 1200 л.с.
Размах крыла – 31,62 м.
Длина самолета – 20,68 м.
Высота самолета – 4,70 м.
Масса:
пустого самолета – 12 543 кг,
нормальная взлетная – 17 235 кг,
максимальная взлетная – 20 946 кг.
Максимальная скорость – 470 км/ч.
Скороподъемность – 6,6 м/с.
Практический потолок – 10 973 м
Дальность полета – 5795 км.
Экипаж – 9 человек.
Вооружение – 5 пулеметов.
Максимальная бомбовая нагрузка на внутренней подвеске состояла из восьми 272 килограммовых бомб или четырех 500 килограммовых.
Во время Второй мировой войны бомбардировщики В-17 впервые приняли участие в боевых действиях в 1941 году в составе британских королевских военно-воздушных сил. Бомбардировщики стали легендарными – они оставались в воздухе после сильных повреждений.
Серийный выпуск B-17 продолжался до июля 1945 года. Завод Boeing построил в общей сложности 6 981 B-17 в различных модификациях, и еще 5745 самолетов были выпущены совместно с другими заводами.
Большинство бомбардировщиков были списаны в конце войны. В настоящее время осталось только несколько B-17, находящиеся в музеях. Самолеты участвуют в авиасалонах.
2 октября 2019 года один из оставшихся В-17 разбился в штате Коннектикут (США). Он потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. На месте катастрофы произошел пожар.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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