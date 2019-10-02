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РИА Новости

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

17:37 02.10.2019 (обновлено: 18:10 02.10.2019)
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© Flickr / Russell TrowТяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
Тяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
© Flickr / Russell Trow
Тяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
"Мы можем подтвердить, что этим утром произошел инцидент с самолетом (времен. — Прим. ред.) Второй мировой войны Фонда Коллингс в аэропорту Брэдли. На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт", — говорится в сообщении аэропорта в твиттере.
По данным издания Hartford Courant, самолет потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. В результате происшествия есть пострадавшие, но их число пока неизвестно.
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