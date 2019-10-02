В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
"Мы можем подтвердить, что этим утром произошел инцидент с самолетом (времен. — Прим. ред.) Второй мировой войны Фонда Коллингс в аэропорту Брэдли. На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт", — говорится в сообщении аэропорта в твиттере.
BREAKING video from D. McDonald of the fire at @Bradley_Airport. Stay with @NBCConnecticut on air and online as this story develops #nbcct pic.twitter.com/Mjwbns8Ab3— Kaitlyn McGrath (@KaitMcGrathNBC) 2 октября 2019 г.
По данным издания Hartford Courant, самолет потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. В результате происшествия есть пострадавшие, но их число пока неизвестно.
1 августа 2018, 03:11РИА НовостиКрушение самолетов в мире в 2009-2018 годах