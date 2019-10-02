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РИА Новости

Матвиенко оценила перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

19:19 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Возвращение Узбекистана в ОДКБ возможно, однако пока этот вопрос не стоит на повестке дня, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Такая возможность, безусловно, есть, ОДКБ всегда открыта для Узбекистана. Но вопрос этот не стоит сейчас в повестке дня", - сказала она журналистам.
Вместе с тем спикер Совфеда считает членство Узбекистана возможным.
"Я не исключаю, что, возможно, когда-то этот вопрос появится в повестке дня", - подчеркнула Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОДКБУзбекистанРоссияБезопасностьВ мире
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