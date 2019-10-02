Матвиенко оценила перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Возвращение Узбекистана в ОДКБ возможно, однако пока этот вопрос не стоит на повестке дня, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такая возможность, безусловно, есть, ОДКБ всегда открыта для Узбекистана. Но вопрос этот не стоит сейчас в повестке дня", - сказала она журналистам.

Вместе с тем спикер Совфеда считает членство Узбекистана возможным.