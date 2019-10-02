В Петербурге двух адвокатов задержали за попытку мошенничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих адвокатов из петербургской адвокатской палаты, подозреваемых в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"В Санкт-Петербурге задержаны два адвоката, подозреваемые в покушении на мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "подозреваемые, зная, что в одном из территориальных следственных отделов расследуется уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), потребовали 10 миллионов рублей для передачи сотрудникам следственного отдела за принятие ими процессуального решения о непривлечении его к уголовной ответственности".

При передаче муляжа денежной суммы более 4 миллионов рублей у одного из домов по Шафировскому проспекту подозреваемые были задержаны.