Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T19:00Z
https://ria.ru/20191002/1559370932.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/98/1559099818_0:0:3401:1914_1036x0_80_0_0_d706f0b85b33dfb0664a3405280937be.jpg
РИА Новости

Матвиенко прокомментировала инициативу обсудить московские митинги в ПАСЕ

18:56 02.10.2019 (обновлено: 19:00 02.10.2019)
807
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. ПАСЕ не имеет никаких полномочий обсуждать митинги в Москве, эти обсуждения инициированы русофобским меньшинством в ассамблее из-за предвзятого отношения к России, однако Россия готова на это конструктивно ответить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это не вопрос компетенции ПАСЕ, это проявление предвзятого отношения русофобского меньшинства, которого все меньше в ПАСЕ", - сказала она журналистам.
При этом спикер заявила, что Россия готова конструктивно отстаивать свою позицию и представить для этого "серьезные материалы".
"Мы готовы конструктивно ответить, есть серьезные материалы, подтверждающие нашу позицию", - сказала Матвиенко.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 03:29РИА Новости
"Сил хватит?": Пушков высмеял новую антироссийскую группу в ПАСЕ
Спикер призвала инициаторов подобных дебатов в ПАСЕ "угомониться".
"Если честно, пора уже угомониться и успокоиться господам, которые этим занимаются... В России проходит отнюдь не больше демонстраций и акций, нежели в других странах. Ничего особенного в этих акциях не было. Там, где были нарушения законодательства, идут разбирательства. Это обычная, нормальная жизнь. Но причём тут ПАСЕ? Почему они не обсуждают "жёлтые жилеты"? – спросила Матвиенко.
Вместе с тем, по ее словам, Россия спокойно относится к этой "абсолютно предвзятой" истории.
"У нас есть аргументы для ответа, у нас есть серьезные материалы. Надеюсь, что России дадут слово, и у нас будет возможность высказать позицию", - заключила спикер.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
4910137
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Норвежский депутат призвал снять санкции с Крыма после визита на полуостров
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский сравнил ситуацию в США с распадом СССР
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
Минфин Франции оценил возможное введение санкций США в рамках дела Airbus
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Полиция
Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве
Трансформаторная площадка электростанции
Украина возобновила импорт российской электроэнергии
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния