Матвиенко прокомментировала инициативу обсудить московские митинги в ПАСЕ

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. ПАСЕ не имеет никаких полномочий обсуждать митинги в Москве, эти обсуждения инициированы русофобским меньшинством в ассамблее из-за предвзятого отношения к России, однако Россия готова на это конструктивно ответить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это не вопрос компетенции ПАСЕ, это проявление предвзятого отношения русофобского меньшинства, которого все меньше в ПАСЕ", - сказала она журналистам.

При этом спикер заявила, что Россия готова конструктивно отстаивать свою позицию и представить для этого "серьезные материалы".

"Мы готовы конструктивно ответить, есть серьезные материалы, подтверждающие нашу позицию", - сказала Матвиенко.

Спикер призвала инициаторов подобных дебатов в ПАСЕ "угомониться".

"Если честно, пора уже угомониться и успокоиться господам, которые этим занимаются... В России проходит отнюдь не больше демонстраций и акций, нежели в других странах. Ничего особенного в этих акциях не было. Там, где были нарушения законодательства, идут разбирательства. Это обычная, нормальная жизнь. Но причём тут ПАСЕ? Почему они не обсуждают "жёлтые жилеты"? – спросила Матвиенко.

Вместе с тем, по ее словам, Россия спокойно относится к этой "абсолютно предвзятой" истории.