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РИА Новости

Жириновский сравнил ситуацию в США с распадом СССР

18:55 02.10.2019 (обновлено: 21:21 02.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил попытки американских демократов объявить импичмент президенту США Дональду Трампу с распадом СССР.
Ранее Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом и попыткой отнять власть и свободу у американского народа.
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Жириновский поддержал заявление президента США.
"Парадокс, но "демократы" просто не могут жить в условиях демократии и нагло мешают президенту работать и исполнять свои полномочия. А теперь они готовят его отставку, не имея для этого вообще никаких правовых оснований", — написал он в Telegram.
По словам политика, действия демократов напоминают революцию 1917 года и распад СССР.

"У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а на Украине в феврале 2014 года — и все это называется государственный переворот".

Импичмент Трампу

Демократы в палате представителей, где у них большинство голосов, 24 сентября начали процедуру импичмента Трампа. Главу Белого дома обвиняют в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
В случае утверждения обвинений в палате представителей их передадут в сенат, который и будет принимать окончательное решение. В верхней палате конгресса большинство у однопартийцев Трампа — республиканцев.
Бастион демократии
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Бастион демократии
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Дональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАВ мире
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