Матвиенко назвала подписание "формулы Штайнмайера" давно ожидаемым решением

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Подписание "формулы Штайнмайера" даёт основания для обсуждения сроков встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Это, конечно, давно ожидаемое решение киевских властей, и теперь возникают основания для дальнейшего обсуждения встречи в "нормандском формате", конкретики по срокам", - сказала она.