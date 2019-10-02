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РИА Новости

Матвиенко назвала подписание "формулы Штайнмайера" давно ожидаемым решением

18:51 02.10.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Подписание "формулы Штайнмайера" даёт основания для обсуждения сроков встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Это, конечно, давно ожидаемое решение киевских властей, и теперь возникают основания для дальнейшего обсуждения встречи в "нормандском формате", конкретики по срокам", - сказала она.
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"Формула Штайнмайера"Франк-Вальтер ШтайнмайерВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФУкраинаВ мире
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