Матвиенко назвала подписание "формулы Штайнмайера" давно ожидаемым решением

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Подписание "формулы Штайнмайера" даёт основания для обсуждения сроков встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.