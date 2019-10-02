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РИА Новости

Лондон предложил ЕС заменить "бэкстоп" на облегченный таможенный режим

18:41 02.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsСторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания планирует отказаться от введения погранично-таможенного контроля на границе с Ирландией и после Brexit регулировать отношения с Евросоюзом соглашением о свободной торговле. С соответствующим предложением премьер Британии Борис Джонсон обратился в среду к главе ЕС Жан-Клоду Юнкеру.
"Прежние предложения (Британии по введению особого режима на границе, так называемого "бэкстоп") не соответствуют интересам нынешнего правительства. Мы намерены строить будущие отношения (с ЕС) на основе соглашения о свободной торговле, которое будет давать Британии возможность контроля за собственной торговой политикой и нормами регулирования. В этом ключе особый режим - мост в никуда, нам следует найти новый способ решения проблемы", - говорится в распространенном канцелярией премьера письме Джонсона Юнкеру.
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Британский премьер предлагает Брюсселю заключить торговое соглашение к 2020 году, в этом документе он планирует прописать все механизмы взаимодействия с ЕС и, что главное, - способы быстро организовать контроль за перемещением товаров через границу с Ирландией. Фактически Джонсон предлагает заменить введение особого таможенно-пограничного режима системой декларирования товаров и частичными проверками грузов в портах.
Согласно предложению, Северная Ирландия как часть Соединенного Королевства покинет таможенный союз ЕС после Brexit, однако останется на следующие четыре года под действием норм, регулирующих единый рынок с Ирландией. В этот период на сухопутной границе никаких проверок грузов и контроля за перемещением товаров проводиться не будет. После истечения этого периода Северная Ирландия станет полноценной частью британской таможенной зоны.
Джонсон обещает не вводить тотальный таможенный контроль за перемещением товаров между Британией и Ирландией. Британское правительство предлагает синхронизировать нормы регулирования и стандарты, а также ввести практику предварительного декларирования грузов по упрощенной процедуре, без оформления полных деклараций при ввозе и вывозе.
Специальные условия провоза товаров предлагается распространить на малый бизнес.
Вопрос об особом таможенном режиме был главной проблемой, из-за которой британский парламент отказывался утверждать условия сделки с ЕС. Джонсон, выступивший с новыми предложениями, надеется на то, что ЕС примет их, что откроет дорогу для утверждения итогового соглашения парламентом.
Британия должна выйти из ЕС 31 октября. Ранее парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить о переносе сроков Brexit, если сделка не будет согласована до 19 октября.
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