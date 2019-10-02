В Челябинской области уволенная за откровенные фото тренер подала иск в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Уволенная из-за откровенных фотографий в соцсети тренер юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске (Челябинская область) Екатерина Конопенко обратилась 2 октября в суд с иском о защите своих прав.

По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в соцсети " ВКонтакте" есть фотографии педагога юношеского центра "Максимум", а также мужчины в обнаженном виде. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога.

Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).

"Иск подала сегодня", - сказала тренер РИА Новости.

Она уточнила, что иск о восстановлении на работе подан в Правобережный районный суд Магнитогорска.