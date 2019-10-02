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РИА Новости

В Челябинской области уволенная за откровенные фото тренер подала иск в суд

18:35 02.10.2019
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© RT / Алексей БоярскийЕкатерина Конопенко
Екатерина Конопенко
© RT / Алексей Боярский
Екатерина Конопенко. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Уволенная из-за откровенных фотографий в соцсети тренер юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске (Челябинская область) Екатерина Конопенко обратилась 2 октября в суд с иском о защите своих прав.
По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в соцсети "ВКонтакте" есть фотографии педагога юношеского центра "Максимум", а также мужчины в обнаженном виде. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога.
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Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
"Иск подала сегодня", - сказала тренер РИА Новости.
Она уточнила, что иск о восстановлении на работе подан в Правобережный районный суд Магнитогорска.
Конопенко ранее сообщала, что у нее нет официальной информации, какие именно фотографии рассматривались в материалах прокурорской проверки, поэтому может только предполагать. Она считает, что речь идет "о работах в концептуальной эротической фотографии в рамках культурного проекта "Эксперимент" 2000 года", где она принимала участие "как фотомодель, поэтесса, перформер".
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