Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T18:23Z
https://ria.ru/20191002/1559369435.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/07/1559170724_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_af8edbec521d35811e898863bd94ba2f.jpg
РИА Новости

Захарова назвала скандал из-за разговора Трампа и Зеленского "мертвым"

18:23 02.10.2019
893
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает скандал вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского мертвым, но СМИ пытаются его поддерживать в отсутствие нового компрометирующего американского президента сюжета.
Выступая на сессии медиаконференции RT Media talk, Захарова в качестве примера продвижения кампании в публичном пространстве привела развивающийся в американских СМИ сюжет по скандалу с разговором Трампа и Зеленского. Она отметила, что, по ее мнению, скандал уже перестал быть актуальным, но СМИ пытаются развивать сюжет. Она рассказала также, что в среду "самым актуальным" вопросом к ней со стороны представителя зарубежного СМИ был о том, присутствует ли глава МИД РФ при телефонных беседах президента Владимира Путина, как это было в случае разговора Трампа и Зеленского, который слушал госсекретарь Майк Помпео.
Те же и Помпео. Госсекретарь все слышал, да не сказал
1 октября, 18:42Акценты
Те же и Помпео. Госсекретарь все слышал, да не сказалДля ближайшего круга американского президента наступают суровые дни круговой обороны. Конгресс хочет получить показания от всех, кто как-то причастен к "украинскому делу". Такой теперь гриф у телефонного разговора Трампа с Зеленским про Байдена.
"Сегодняшний вопрос, самый актуальный: скажите, как осуществляется запись телефонных разговоров между лидерами государств... Как это осуществляется в РФ: просто президенты разговаривают или кто-то еще слушает?" - рассказала Захарова.
По ее мнению, СМИ "не хватает пазла в истории" вокруг звонка Трампа и Зеленского.
"Не хватает этого пазла, а почему этого не хватает? Потому что это уже не может быть скандалом - мы все прочитали, мы все видели, там ничего нет. Но эту ситуацию надо поддерживать... Потому что нужно эту историю продлять настолько, насколько можно, потому что еще новую не придумали. А новая должна цепляться за эту, а эту уже невозможно отыгрывать - она уже мертва", - заявила дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
1 октября, 08:49Сказано в эфире
"Выпустили джинна из бутылки". Политолог о скандале в СШАГоссекретарь США присутствовал при послужившем поводом для скандала разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, утверждают СМИ. Свое мнение о развитии этой ситуации высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Юрий Луценко
30 сентября, 11:15Сказано в эфире
Эксперт рассказал, у кого "козырные карты" в американо-украинском торгеБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Дональда Трампа. Какие цели преследует это заявление, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
1931001
Обсудить 0
Хантер БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Лента
новостей
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния