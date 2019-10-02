Захарова назвала скандал из-за разговора Трампа и Зеленского "мертвым"

Те же и Помпео. Госсекретарь все слышал, да не сказал

Для ближайшего круга американского президента наступают суровые дни круговой обороны. Конгресс хочет получить показания от всех, кто как-то причастен к "украинскому делу". Такой теперь гриф у телефонного разговора Трампа с Зеленским про Байдена.