Захарова назвала скандал из-за разговора Трампа и Зеленского "мертвым"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает скандал вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского мертвым, но СМИ пытаются его поддерживать в отсутствие нового компрометирующего американского президента сюжета.
Выступая на сессии медиаконференции RT Media talk, Захарова в качестве примера продвижения кампании в публичном пространстве привела развивающийся в американских СМИ сюжет по скандалу с разговором Трампа и Зеленского. Она отметила, что, по ее мнению, скандал уже перестал быть актуальным, но СМИ пытаются развивать сюжет. Она рассказала также, что в среду "самым актуальным" вопросом к ней со стороны представителя зарубежного СМИ был о том, присутствует ли глава МИД РФ при телефонных беседах президента Владимира Путина, как это было в случае разговора Трампа и Зеленского, который слушал госсекретарь Майк Помпео.
1 октября, 18:42АкцентыТе же и Помпео. Госсекретарь все слышал, да не сказалДля ближайшего круга американского президента наступают суровые дни круговой обороны. Конгресс хочет получить показания от всех, кто как-то причастен к "украинскому делу". Такой теперь гриф у телефонного разговора Трампа с Зеленским про Байдена.
"Сегодняшний вопрос, самый актуальный: скажите, как осуществляется запись телефонных разговоров между лидерами государств... Как это осуществляется в РФ: просто президенты разговаривают или кто-то еще слушает?" - рассказала Захарова.
По ее мнению, СМИ "не хватает пазла в истории" вокруг звонка Трампа и Зеленского.
"Не хватает этого пазла, а почему этого не хватает? Потому что это уже не может быть скандалом - мы все прочитали, мы все видели, там ничего нет. Но эту ситуацию надо поддерживать... Потому что нужно эту историю продлять настолько, насколько можно, потому что еще новую не придумали. А новая должна цепляться за эту, а эту уже невозможно отыгрывать - она уже мертва", - заявила дипломат.
1 октября, 08:49Сказано в эфире"Выпустили джинна из бутылки". Политолог о скандале в СШАГоссекретарь США присутствовал при послужившем поводом для скандала разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, утверждают СМИ. Свое мнение о развитии этой ситуации высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.