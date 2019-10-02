Замглавы "Аэрофлота" обвинили в хищении 250 миллионов рублей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова обвинили в хищении 250 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

Судья Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия и отправила обвиняемого в СИЗО до 30 ноября.

Помимо Александрова, обвинения предъявили бывшему директору юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой и адвокатам подмосковной коллегии "Ваш адвокатский партнер" Александру Сливко и Дине Кибец.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, Александров в 2015 и 2016 годах заключил четыре договора с Кибец и Сливко на оказание юридических услуг. Однако работы по этим контрактам фактически выполняли сотрудники юридического департамента "Аэрофлота".

По словам Петренко, в 2016-2018 годах Александров и Давыдова перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей на основании актов выполненных работ, подготовленных Сливко и Кибец. Эти документы содержали заведомо недостоверную информацию.

Сам Александров просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

"Я знал, что проходит проверка в отношении меня, обо всех перемещениях я сообщал, я имею трех несовершеннолетних детей, из них один ребенок малолетний. В ходе обыска у меня изъяли загранпаспорт", — пояснил он.

Прокурор, в свою очередь, настаивал на домашнем аресте.

Накануне в кабинете Александрова прошли обыски.

Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.