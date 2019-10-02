Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T19:48Z
https://ria.ru/20191002/1559368732.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155873/46/1558734648_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_56819571c2812f1d421b2d44f339ab65.jpg
РИА Новости

Замглавы "Аэрофлота" обвинили в хищении 250 миллионов рублей

18:05 02.10.2019 (обновлено: 19:48 02.10.2019)
14748
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" / Олег ЗотовЗаместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров
Заместитель генерального директора ПАО Аэрофлот Владимир Александров
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" / Олег Зотов
Заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова обвинили в хищении 250 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
Судья Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия и отправила обвиняемого в СИЗО до 30 ноября.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 13:35РИА Новости
В Кремле прокомментировали сведения о задержании топ-менеджера "Аэрофлота"
Помимо Александрова, обвинения предъявили бывшему директору юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой и адвокатам подмосковной коллегии "Ваш адвокатский партнер" Александру Сливко и Дине Кибец.
Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, Александров в 2015 и 2016 годах заключил четыре договора с Кибец и Сливко на оказание юридических услуг. Однако работы по этим контрактам фактически выполняли сотрудники юридического департамента "Аэрофлота".
По словам Петренко, в 2016-2018 годах Александров и Давыдова перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей на основании актов выполненных работ, подготовленных Сливко и Кибец. Эти документы содержали заведомо недостоверную информацию.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Владивостока
20 марта, 12:18РИА Новости
По иску Аэрофлота возбуждено уголовное дело против мошенника
Сам Александров просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
"Я знал, что проходит проверка в отношении меня, обо всех перемещениях я сообщал, я имею трех несовершеннолетних детей, из них один ребенок малолетний. В ходе обыска у меня изъяли загранпаспорт", — пояснил он.
Прокурор, в свою очередь, настаивал на домашнем аресте.
Накануне в кабинете Александрова прошли обыски.
Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.
Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
125221231810
Обсудить 5
Владимир АлександровАэрофлотПроисшествия
Популярные комментарии
Ну сейчас выйдут ЯМы в поддержку. И артисты выскажуться
2 октября, 19:16
Семенов Алексей
800002
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Лента
новостей
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Полиция
Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния