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РИА Новости
Культура

Выставка работ Натальи Гончаровой пройдет в Финляндии в 2020 году

17:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Мария ТабакРетроспективная выставка русской художницы-авангардиста Натальи Гончаровой в лондонском музее современного искусства Tate Modern
Ретроспективная выставка русской художницы-авангардиста Натальи Гончаровой в лондонском музее современного искусства Tate Modern
© РИА Новости / Мария Табак
ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт - РИА Новости. Выставка работ русской художницы Натальи Гончаровой пройдет в центральном художественном музее Финляндии Атенеум в начале 2020 года, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы музея Анна Кари.
Сейчас эта выставка под названием "Наталья Гончарова. Между Гогеном, Матиссом и Пикассо" проходит во флорентийском дворце Строцци (Palazzo Strozzi).
"Наталья Гончарова известна как ведущая фигура и новатор в русском искусстве авангарда. На выставке будут широко представлены работы художника первых четырех десятилетий прошлого века. Выставка продолжает желание музея Атенеум показать работы женщин-художников", - отметила Кари.
На выставке представлено более ста работ, в том числе иллюстрации, костюмы, эскизы и балетные записи. Почти все работы, представленные на выставке, будут показаны в Финляндии впервые.
Главными кураторами выставки выступили Наталья Сидлина и Мэтью Гейл из британской галереи Tate Modern. Выставка пройдет в Финляндии с 27 февраля по 17 мая 2020 года.
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
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