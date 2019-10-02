Выставка работ Натальи Гончаровой пройдет в Финляндии в 2020 году

ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт - РИА Новости. Выставка работ русской художницы Натальи Гончаровой пройдет в центральном художественном музее Финляндии Атенеум в начале 2020 года, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы музея Анна Кари.

Сейчас эта выставка под названием "Наталья Гончарова. Между Гогеном, Матиссом и Пикассо" проходит во флорентийском дворце Строцци (Palazzo Strozzi).

"Наталья Гончарова известна как ведущая фигура и новатор в русском искусстве авангарда. На выставке будут широко представлены работы художника первых четырех десятилетий прошлого века. Выставка продолжает желание музея Атенеум показать работы женщин-художников", - отметила Кари.

На выставке представлено более ста работ, в том числе иллюстрации, костюмы, эскизы и балетные записи. Почти все работы, представленные на выставке, будут показаны в Финляндии впервые.