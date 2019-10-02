Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T17:53Z
https://ria.ru/20191002/1559368127.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155592/65/1555926511_403:613:2954:2048_1036x0_80_0_0_849378409688cd4a91dc4043ee895479.jpg
РИА Новости

В Совфеде обеспокоены неравномерным распределением средств в рамках ФОМС

17:53 02.10.2019
451
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на заседании Совета Федерации
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В бюджетном комитете Совета Федерации отмечают неравномерное распределение средств, выделяемых регионам на медобслуживание.
В ходе совещания, посвященного обсуждению бюджета ФОМС на 2020-2022 годы, член бюджетного комитета Дмитрий Шатохин сообщил, что согласно обсуждаемому законопроекту, в 2020 году предполагается выделение регионам субвенций в размере 2 триллионов 225 миллиардов рублей. В 2019 году эта цифра составляла 2 триллиона 68 миллиардов рублей, добавил он.
"При этом существует проблема неравномерного распределения субвенций регионам. Мы видим, что в 2020 году дифференциация субвенций будет смягчаться, но по ряду субъектов РФ ситуация остается непростой", - сказал сенатор.
По словам парламентария, рост субвенций по ряду регионов не покрывает их расходов на медицинское обслуживание. Еще одна проблема – сохранение кредиторской задолженности. "К нам поступают обращения регионов. В качестве примера приведу обращение Астраханской области, где кредиторская задолженность ожидается к концу года достаточно высокой", - отметил Шатохин.
Президент РФ Владимир Путин
26 июля, 16:58РИА Новости
Путин подписал закон, уточняющий параметры бюджета ФОМС на 2019 год
Член социального комитета Татьяна Кусайко рассказала об изменениях в подходах к формированию расходов бюджета ФОМС. Речь идет о финансовом обеспечении медицинской помощи в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Сенатор сообщила о новых подходах к использованию нормированного страхового запаса, в частности "софинансировании расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, что является одним из важных направлений в законопроекте".
Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета для приобретения лекарственных средств гражданам, отнесенным к категории "федеральных льготников", доводятся в бюджеты субъектов РФ в начале года. "После длительных закупочных процедур, срок которых определяется федеральным законом, граждане обеспечиваются необходимыми препаратами только в апреле-мае соответствующего года. В этой связи остро встает вопрос своевременного направления межбюджетных трансфертов федерального бюджета", - добавила она.
При условии заблаговременного получения финансовых ресурсов, конкурсные торги по приобретению лекарственных препаратов "федеральным льготникам" и их доставка в пункты выдачи могут быть завершены до 1 января соответствующего года, что позволит решить вопросы своевременной обеспеченности лекарственными средствами льготных категорий граждан в РФ, отметила сенатор.
Встреча ФОМС, ВСС и ВПС
19 июля, 10:28Обязательное медицинское страхование
ФОМС включит в свой координационный совет союзы пациентов и страховщиков
"Мы выступили с предложениями, которые касаются изменений в федеральный бюджет в части лекарственного обеспечения федеральных льготников на 2020 – 2022 годы, чтобы довести лимиты бюджетных обязательств по указанным субвенциям", - сказала Гумерова. Сенатор отметила, что это не потребует дополнительного финансирования, в то же время создаст четкую систему бесперебойного обеспечения лекарственными средствами этой категории льготников.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы. Согласно этому документу, бюджет фонда сформирован на все три года с дефицитом 1,4 миллиарда рублей в 2020 году, 4,9 миллиарда рублей - в 2021 году, 6,9 миллиарда рублей – в 2022 году. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.
Доходы ФОМС на 2020 год прогнозируются в сумме 2,367 триллиона рублей, на 2021 год – 2,511 триллиона рублей, на 2022 год – 2,646 триллиона рублей, расходы - 2,369 триллиона, 2,516 триллиона, на 2022 год – 2,653 триллиона рублей, соответственно.
Здание Государственной думы РФ
26 сентября, 14:37РИА Новости
Госдума утвердила отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год
200302
Обсудить 0
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФСовет Федерации РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
ФАС выдала предостережение совладельцу S7
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
Замглавы "Аэрофлота" обвинили в крупном мошенничестве
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
СМИ сообщили о госпитализации кандидата в президенты США Берни Сандерса
Лента
новостей
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Сергей Лавров
Лавров сравнил действия России и США на Ближнем Востоке
Пластиковые бутылки
Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Путин рассказал о вкладе России в развитие мирового энергетического рынка
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян призвала дать четкое определение термину "военкор"
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин рассказал о работе России в сфере СПГ
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии
В коалиции США ответили на обвинения в срыве вывода беженцев из "Рукбана"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния