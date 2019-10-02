В Совфеде обеспокоены неравномерным распределением средств в рамках ФОМС

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В бюджетном комитете Совета Федерации отмечают неравномерное распределение средств, выделяемых регионам на медобслуживание.

В ходе совещания, посвященного обсуждению бюджета ФОМС на 2020-2022 годы, член бюджетного комитета Дмитрий Шатохин сообщил, что согласно обсуждаемому законопроекту, в 2020 году предполагается выделение регионам субвенций в размере 2 триллионов 225 миллиардов рублей. В 2019 году эта цифра составляла 2 триллиона 68 миллиардов рублей, добавил он.

"При этом существует проблема неравномерного распределения субвенций регионам. Мы видим, что в 2020 году дифференциация субвенций будет смягчаться, но по ряду субъектов РФ ситуация остается непростой", - сказал сенатор.

По словам парламентария, рост субвенций по ряду регионов не покрывает их расходов на медицинское обслуживание. Еще одна проблема – сохранение кредиторской задолженности. "К нам поступают обращения регионов. В качестве примера приведу обращение Астраханской области, где кредиторская задолженность ожидается к концу года достаточно высокой", - отметил Шатохин.

Член социального комитета Татьяна Кусайко рассказала об изменениях в подходах к формированию расходов бюджета ФОМС. Речь идет о финансовом обеспечении медицинской помощи в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Сенатор сообщила о новых подходах к использованию нормированного страхового запаса, в частности "софинансировании расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, что является одним из важных направлений в законопроекте".

Глава комитета по образованию Лилия Гумерова отметила, что лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета для приобретения лекарственных средств гражданам, отнесенным к категории "федеральных льготников", доводятся в бюджеты субъектов РФ в начале года. "После длительных закупочных процедур, срок которых определяется федеральным законом, граждане обеспечиваются необходимыми препаратами только в апреле-мае соответствующего года. В этой связи остро встает вопрос своевременного направления межбюджетных трансфертов федерального бюджета", - добавила она.

При условии заблаговременного получения финансовых ресурсов, конкурсные торги по приобретению лекарственных препаратов "федеральным льготникам" и их доставка в пункты выдачи могут быть завершены до 1 января соответствующего года, что позволит решить вопросы своевременной обеспеченности лекарственными средствами льготных категорий граждан в РФ, отметила сенатор.

"Мы выступили с предложениями, которые касаются изменений в федеральный бюджет в части лекарственного обеспечения федеральных льготников на 2020 – 2022 годы, чтобы довести лимиты бюджетных обязательств по указанным субвенциям", - сказала Гумерова. Сенатор отметила, что это не потребует дополнительного финансирования, в то же время создаст четкую систему бесперебойного обеспечения лекарственными средствами этой категории льготников.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы. Согласно этому документу, бюджет фонда сформирован на все три года с дефицитом 1,4 миллиарда рублей в 2020 году, 4,9 миллиарда рублей - в 2021 году, 6,9 миллиарда рублей – в 2022 году. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.