Замглавы "Аэрофлота" обвинили в крупном мошенничестве

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК РФ в среду попросил заключить под стражу заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников, обвиненных в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.
Александров обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с тендером на оказание юридических услуг. Накануне в его кабинете прошли обыски. По делу задержана адвокат Дина Кибец, ее тоже просят заключить в СИЗО.
Арест грозит и еще двум фигурантам – председателю подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александру Сливко и некоей Татьяне Давыдовой.
Адвокат Кибец Сергей Смирнов заявлял РИА Новости, что СК РФ "считает хищением нормальную адвокатскую деятельность: она оказывала услуги "Аэрофлоту", представляла компанию в арбитражных судах по хозяйственным спорам".
Какие именно действия вменяются другим фигурантам, пока детально не известно. Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.
Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.