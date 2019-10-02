Замглавы "Аэрофлота" обвинили в крупном мошенничестве

Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров. Архивное фото

Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот" Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК РФ в среду попросил заключить под стражу заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников, обвиненных в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.

Александров обвиняется в крупном мошенничестве, связанном с тендером на оказание юридических услуг. Накануне в его кабинете прошли обыски. По делу задержана адвокат Дина Кибец, ее тоже просят заключить в СИЗО.

Арест грозит и еще двум фигурантам – председателю подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александру Сливко и некоей Татьяне Давыдовой.

Адвокат Кибец Сергей Смирнов заявлял РИА Новости, что СК РФ "считает хищением нормальную адвокатскую деятельность: она оказывала услуги "Аэрофлоту", представляла компанию в арбитражных судах по хозяйственным спорам".

Какие именно действия вменяются другим фигурантам, пока детально не известно. Комментариями следствия РИА Новости не располагает.

Всем фигурантам грозит до десяти лет колонии.