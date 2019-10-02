Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео задержания в Москве женщины, предположительно являющейся актрисой Натальей Бочкаревой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, однако сама артистка эти сообщения отрицает. Кроме того, она пообещала привлечь распространителей этой информации к ответственности.

После появления публикаций о задержании актрисы МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. Кроме того, ранее СМИ опубликовали видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.

На новой записи сотрудник ДПС в присутствии понятых перечисляет обстоятельства задержания актрисы и называет ее по имени. Сотрудник правоохранительных органов объяснил Бочкаревой ее права, а также предложил пройти медосвидетельствование, однако она отказалась.