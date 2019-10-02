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РИА Новости

Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

17:30 02.10.2019 (обновлено: 23:39 02.10.2019)
27047
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео задержания в Москве женщины, предположительно являющейся актрисой Натальей Бочкаревой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, однако сама артистка эти сообщения отрицает. Кроме того, она пообещала привлечь распространителей этой информации к ответственности.
Кадр из сериала Счастливы вместе
29 сентября, 16:01РИА Новости
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
После появления публикаций о задержании актрисы МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. Кроме того, ранее СМИ опубликовали видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.
На новой записи сотрудник ДПС в присутствии понятых перечисляет обстоятельства задержания актрисы и называет ее по имени. Сотрудник правоохранительных органов объяснил Бочкаревой ее права, а также предложил пройти медосвидетельствование, однако она отказалась.
По данным газеты "Московский комсомолец", на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, ее отпустили под подписку о невыезде.
Кадр из сериала Счастливы вместе
29 сентября, 13:27РИА Новости
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
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Наталья БочкареваШоу-бизнесРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Это тоже не она, и машина не ее))))
2 октября, 17:36
Руслан Мурадов
380000
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