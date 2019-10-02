Водитель авто, сбивший пятерых пешеходов на Невском проспекте, признал вину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Водитель машины Мурад Касымов, сбивший на Невском проспекте пятерых пешеходов, два из которых погибли, в ходе судебного заседания признал свою вину, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в феврале этого года Касымов пьяным совершил наезд на пятерых пешеходов на Невском проспекте. В результате ДТП двое скончались, другие получили травмы. Касымов был заключен под стражу 25 февраля.

"На судебном заседании было зачитано обвинение, предъявляемое Касымову. Свою вину он признал, а также попросил прощения у сбитых им людей и их родственников", - рассказали в пресс-службе судов.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Как следует из материалов дела, Мурад Касымов обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.