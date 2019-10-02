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РИА Новости

Меркель заявила о готовности Германии и Нидерландов к "жесткому" Brexit

17:22 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости. ФРГ и Нидерланды хотели бы организованного Brexit, но готовы к выходу Великобритании из ЕС без соглашения, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения германо-нидерландский межправконсультаций.
"Мы обсудили выход Великобритании из ЕС, заявили, что мы все еще желали бы, чтобы это было согласованное решение, организованный выход Великобритании, но обе страны готовы к тому, что этого не произойдет. В этом случае мы также подготовлены", - сказала Меркель, рассказывая о темах, которые были подняты на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 14:39РИА Новости
Джонсон пообещал представить Евросоюзу "резонное" предложение по Brexit
Cитуация вокруг Brexit на данный момент зашла в тупик: парламент Великобритании выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
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BrexitЕвросоюзАнгела МеркельГерманияНидерландыВ мире
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