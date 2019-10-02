Меркель заявила о готовности Германии и Нидерландов к "жесткому" Brexit

БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости. ФРГ и Нидерланды хотели бы организованного Brexit, но готовы к выходу Великобритании из ЕС без соглашения, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения германо-нидерландский межправконсультаций.

"Мы обсудили выход Великобритании из ЕС, заявили, что мы все еще желали бы, чтобы это было согласованное решение, организованный выход Великобритании, но обе страны готовы к тому, что этого не произойдет. В этом случае мы также подготовлены", - сказала Меркель, рассказывая о темах, которые были подняты на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.