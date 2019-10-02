В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Вооружённые силы Украины технически готовы к разведению сил в Петровском и Золотом в Донбассе, сообщило в среду министерство обороны.

"Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - говорится в сообщении Минобороны в Facebook

В ведомстве напомнили, что разведение сил происходит на расстояние одного километра от линии соприкосновения и будет проводиться зеркально, то есть одновременно обеими сторонами. Основное условие начала разведения сил - соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.

По данным ведомства, процесс разведения сил будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

"Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - подчеркнули в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, если ополченцы попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, "украинские военнослужащие будут действовать адекватно".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.