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РИА Новости

В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе

17:21 02.10.2019 (обновлено: 17:51 02.10.2019)
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Вооружённые силы Украины технически готовы к разведению сил в Петровском и Золотом в Донбассе, сообщило в среду министерство обороны.
"Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
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В ведомстве напомнили, что разведение сил происходит на расстояние одного километра от линии соприкосновения и будет проводиться зеркально, то есть одновременно обеими сторонами. Основное условие начала разведения сил - соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.
По данным ведомства, процесс разведения сил будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.
"Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - подчеркнули в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, если ополченцы попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, "украинские военнослужащие будут действовать адекватно".
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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