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РИА Новости

Обстрелянное силовиками село на севере ЛНР обесточено, заявили в республике

17:16 02.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Село Долгое и Славяносербская насосная станция на севере самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины жилого массива Славяносербска на севере ЛНР.
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"В Славяносербском районе повреждены две линии электропередачи в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Одна из них запитывает село Долгое", - заявил Белов.
По его словам, также обесточена Славяносербская насосная станция. По данным Народной милиции, без электроснабжения остались более 350 абонентов. Сотрудники МЧС ЛНР проводят ремонтно-восстановительные работы. Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.
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