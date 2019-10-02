Обстрелянное силовиками село на севере ЛНР обесточено, заявили в республике

ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Село Долгое и Славяносербская насосная станция на севере самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины жилого массива Славяносербска на севере ЛНР.

"В Славяносербском районе повреждены две линии электропередачи в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Одна из них запитывает село Долгое", - заявил Белов.