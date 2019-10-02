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РИА Новости

Владимирские депутаты и "Русклимат" обсудили продление налоговых льгот

17:10 02.10.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисГород Владимир, Успенский собор
Город Владимир, Успенский собор
© РИА Новости / Виктория Виатрис
ВЛАДИМИР, 2 окт – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев на встрече с руководством холдинга "Русклимат" обсудил возможность продления налоговых преференций в связи с планами компании по открытию новых производств, говорится в сообщении заксобрания.
Спикер облпарламента посетил промышленный технопарк в Киржачском районе, где холдинг "Русклимат" развернул свои производственные площадки.
На встрече обсуждались различные форматы сотрудничества крупного инвестора и региональной власти. Дело в том, что на этапе старт-апа предприятия технопарка пользовались рядом льгот. Сегодня срок их действия истек.

"Мы обсудили возможность продления налоговых преференций в связи с планами компании по открытию новых производств. Еще одна тема наших переговоров касалась намерений руководства холдинга начать строительство жилья для своих сотрудников. От областной власти требуется помощь с площадками и коммуникациями для этих строек", - сказал Киселев, слова которого приводятся в собщении.

Производство в Киржаче начало работу в 2014 году. Оно входит в состав крупного холдинга. Сегодня этот промышленный технопарк инженерных, климатических систем и электроники признан одним из самых эффективных в России. Только в прошлом году холдинг вложил в новое производство климатического оборудования на базе киржачского технопарка более 1 миллиарда рублей. Производственная база заводов–резидентов послужила основой для создания Центра импортозамещения климатического и теплового оборудования. Общий объем производства превысил 11 миллионов единиц готовой продукции в год. Создано более 1 500 рабочих мест.
К 2021 году количество сотрудников технопарка превысит 3 тысячи человек, а объем производства достигнет планового показателя: 30 миллионов единиц готовой продукции.
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"Сегодня мы создаем новое предприятие по производству теплообменников. Этот проект идет совместно с министерством экономики. Перспективы этого предприятия и "перезагрузка" поддержки нашей компании во Владимирской области были предметом нашего обсуждения", - прокомментировал содержание встречи председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко.
По мнению спикера облпарламента, в настоящее время необходимо приложить все усилия к тому, чтобы подобных производств во Владимирской области было как можно больше: это и новые высокотехнологичные рабочие места, и новая инфраструктура - жилье, социальная сфера, и развитие экономики нашей области.
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Законодательное Собрание Владимирской областиВладимирская область
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