В больничном городке Салехарда построят две новые поликлиники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Две новые поликлиники будут построены в больничном городке Салехарда к 2025 году, сообщает в среду пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил Салехардскую окружную клиническую больницу, где с коллегами и руководством учреждения обсудил дальнейшие шаги по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой в главной больнице региона.

"Больничный городок Салехарда к 2025 году существенно преобразится. Здесь запланированы работы по строительству и реконструкции, самыми масштабными из которых станут возведение двух поликлиник: взрослой на 1400 посещений в сутки с дневным стационаром на 12 коек и детской поликлиники на 840 посещений с дневным стационаром", - говорится в сообщении.

В планах региона - строительство психоневрологического диспансера на 70 коек, резервного здания акушерско-гинекологического стационара на 48 коек и реконструкция нынешнего здания окружной больницы. Начнут уже следующим летом со строительства нового здания для станции скорой медицинской помощи. Артюхов отметил, что городок должен быть компактным и максимально комфортно располагаться как для врачей и пациентов больницы, так и для горожан.

"Важно, чтобы на территории существующей больницы, на прилегающих площадях у нас появился современный медицинский городок. В следующем году, как и обещал этой весной на встрече с сотрудниками станции скорой помощи, мы начнем строить им новое здание. Это позволит в будущем, убрав старое здание, построить новую совмещенную поликлинику для взрослых и детей. Она будет соответствовать самым высоким стандартам, позволит в рамках нацпроекта решать задачи, которые ставит перед регионом президент России", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Губернатор добавил, что поликлиника должна быть комфортной и удобной, а медицинская помощь в ней - профессиональной и доступной.