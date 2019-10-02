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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В больничном городке Салехарда построят две новые поликлиники

17:04 02.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Две новые поликлиники будут построены в больничном городке Салехарда к 2025 году, сообщает в среду пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил Салехардскую окружную клиническую больницу, где с коллегами и руководством учреждения обсудил дальнейшие шаги по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой в главной больнице региона.
"Больничный городок Салехарда к 2025 году существенно преобразится. Здесь запланированы работы по строительству и реконструкции, самыми масштабными из которых станут возведение двух поликлиник: взрослой на 1400 посещений в сутки с дневным стационаром на 12 коек и детской поликлиники на 840 посещений с дневным стационаром", - говорится в сообщении.
В планах региона - строительство психоневрологического диспансера на 70 коек, резервного здания акушерско-гинекологического стационара на 48 коек и реконструкция нынешнего здания окружной больницы. Начнут уже следующим летом со строительства нового здания для станции скорой медицинской помощи. Артюхов отметил, что городок должен быть компактным и максимально комфортно располагаться как для врачей и пациентов больницы, так и для горожан.
Дмитрий Артюхов
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"Важно, чтобы на территории существующей больницы, на прилегающих площадях у нас появился современный медицинский городок. В следующем году, как и обещал этой весной на встрече с сотрудниками станции скорой помощи, мы начнем строить им новое здание. Это позволит в будущем, убрав старое здание, построить новую совмещенную поликлинику для взрослых и детей. Она будет соответствовать самым высоким стандартам, позволит в рамках нацпроекта решать задачи, которые ставит перед регионом президент России", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор добавил, что поликлиника должна быть комфортной и удобной, а медицинская помощь в ней - профессиональной и доступной.
"Обсудили со строителями как это можно ускорить, чтобы с 2021 года приступать к ее строительству", - сказал глава региона.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округСалехардРоссияОбщество
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